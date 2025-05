Aaron Gordon, une blessure qui peut changer la donne ?

S’il n’a pas réalisé un grand match 6 au scoring, Aaron Gordon est un joueur essentiel de l’effectif des Denver Nuggets dans ces playoffs. Il a d’ailleurs bien compensé sa maladresse (2 sur 7), notamment avec ses 7 rbds et 7 pds, affichant le 2e +/- de son équipe victorieuse.

Forcément, quand on l’a vu tenir son ischio en fin de rencontre cette nuit, on s’est inquiété. On sait ce muscle extrêmement fragile chez les basketteurs. Et ce type de blessure a ainsi mis fin aux espoirs des Warriors, avec un Stephen Curry out pour la fin de sa série.

This is the play that Aaron Gordon appeared to injury his left hamstring -Major concern heading into Game 7 pic.twitter.com/qsRuLXF1mq — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) May 16, 2025

On ne connaît évidemment pas encore l’étendue du problème pour Aaron Gordon. Espérons qu’il s’agisse d’une crampe ou d’une contracture pas trop grosse.

« Je me sens OK », a rassuré le joueur. « Je vais commencer le processus de récupération et faire en sorte d’être prêt pour le Game 7. »

Des propos rassurants. Mais tous ceux qui ont eu des soucis aux ischios savent qu’il est difficile d’évaluer sur le coup la gravité de la blessure. Surtout que c’est le genre de choses qui peut traîner. Ou qui peut donner l’impression d’aller mieux et se réveiller si on reprend trop tôt.

Son coach David Adelman paraissait moins optimiste. S’il n’avait pas encore de détails, il a indiqué que le niveau d’inquiétude était « grand ».

La bonne nouvelle dans l’histoire. C’est que pour une fois, il y a deux jours de repos complets avant le match 7 décisif.

« Les gars avaient l’air plus heureux d’avoir deux jours de repos que d’aller en Game 7 », a noté le coach intérimaire.

Deux jours qui ne seront pas de trop pour les Nuggets et Aaron Gordon. En espérant qu’ils soient suffisants.