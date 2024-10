Un ancien préparateur physique des Los Angeles Clippers, Randy Shelton, a porté plainte contre la franchise. Dans cette plainte, Shelton accuse les Los Angeles Clippers de licenciement abusif. Surtout, il fait des allégations sur deux points concernant Kawhi Leonard, dont il est proche, qui pourraient s’avérer très graves pour les Clippers.

Ces accusations visent la santé de la star et la manière dont L.A. a traité le sujet d’une part ; et la façon l’équipe aurait fait fi des règles NBA dans son processus de recrutement du joueur.

Les Clippers auraient poussé Kawhi Leonard à reprendre trop tôt

L’insider Chris Haynes a révélé que le préparateur physique affirmait dans son action en justice que la franchise l’a viré après qu’il se soit plaint qu’elle a fait prodiguer à Kawhi Leonard des traitements « non sûrs » et illégaux pour ses blessures.

La franchise a rapidement envoyé un communiqué à l’insider, niant avoir viré le préparateur et qualifiant les accusations sur les traitements médicaux de fausses.

The Clippers issued me a statement, disputing the claims: “Mr. Shelton’s claims were investigated and found to be without merit. We honored Mr. Shelton’s employment contract and paid him in full. This lawsuit is a belated attempt to shake down the Clippers based on accusations… https://t.co/DpjsVr4mg7 — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 24, 2024

Randy Shelton accuse notamment les Los Angeles Clippers d’avoir poussé Kawhi Leonard à revenir bien trop vite après sa blessure aux ligaments croisés lors des playoffs 2021. Selon le préparateur, la durée d’absence du joueur aurait dû être de 730 jours (deux ans). Un délai jugé « inacceptable » par la franchise, selon lui.

A l’été 2022, les Clippers ont décidé que Kawhi Leonard reprendrait, avec limitation de minutes et sans jouer les back-to-back. Il a donc repris en octobre, 16 mois après sa blessure. Loin des 2 ans évoqués par Shelton… Surtout que le plan n’a pas été respecté et qu’il a joué d’entrée pas mal de minutes.

Au bout de deux matches, il s’est plaint que son genou était gonflé et enflammé. Il a manqué 12 matches. Il y a aussi eu deux ligaments de sa cheville rompus en novembre (six matches sans jouer). Son cartilage a été endommagé en playoffs. A chaque fois, selon Shelton, Kawhi n’a pas été correctement soigné et sa charge de travail a augmenté.

Le préparateur physique, recruté pour sa proximité avec Kawhi Leonard et qui se sentait écarté par les Clippers (voir après) a écrit au président des opérations basket Lawrence Frank pour se plaindre de tout ça. Frank lui a répondu que la franchise allait enquêter sur le sujet. Au final, Shelton assure que ça n’a rien donné et que les Clippers se sont séparés de lui en juillet 2023.

Tampering et recrutement "illégal" de Kawhi Leonard ?

Autre accusation qui pourrait causer des dégâts : Randy Shelton dit qu’il a été engagé par les Clippers dans l’optique de recruter Kawhi comme free agent. Et ce qu’il décrit correspond à une pratique totalement interdite en NBA, le « tampering ». Loin de nous l'idée de penser que ce n'est pas monnaie courante dans la ligue. Mais c'est rarement verbalisé dans une plainte comme celle-ci. Il pourrait donc y avoir de vraies conséquences.

Il faut savoir qu’il est un proche du joueur. Il a été son « strength and conditioning coach » à San Diego State. Après la draft, Leonard l’a engagé pour le préparer pour la NBA et ils ont continué à bosser ensemble jusqu’en 2017.

Dans la plainte, on apprend que l’assistant GM Mark Hughes aurait contacté Shelton en 2017 (une quinzaine de fois au téléphone, 7 meetings), alors que Kawhi Leonard était encore sous contrat avec les Spurs. Notamment pour avoir des informations sur le joueur, ses obligations contractuelles et sa situation médicale.

Au cours de ces conversations, le dirigeant des Clippers a évoqué l’idée « de faire venir Shelton dans l’organisation des Clippers comme préparateur physique, étant donné la relation personnelle et la confiance qu’avait Leonard en Shelton. »

Si les Spurs l’ont tradé en 2018 aux Raptors, la superstar est resté dans le viseur des Los Angeles Clippers. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, Lawrence Frank a, selon Shelton, « personnellement assuré » au préparateur un poste si Leonard rejoignait l’équipe.

Tout cela n’est bien évidemment pas du tout conforme à l’Article 35 du règlement NBA, qui interdit les équipes de tenter, directement ou indirectement, d’attirer un joueur sous contrat avec une équipe vers une autre équipe.

En juillet 2019, les Los Angeles Clippers ont engagé Randy Shelton. Celui-ci assure que, très rapidement, son rôle a diminué, qu’il était exclu des meetings et qu’il n’avait plus accès aux informations sur la santé de Kawhi Leonard.

Tout cela ne sent pas très bon. Surtout dans un contexte où Kawhi Leonard est à nouveau out pour plusieurs semaines. Et quelle sera la position d'un joueur qui n'avait pas particulièrement bien réagi quand il n'avait plus eu confiance dans le staff médical des San Antonio Spurs ?

La plainte :