Adam Mokoka offre une coupe d’Europe à Bourg et à la France !

La JL Bourg a remporté l'EuroCup 2026 en battant le Besiktas à domicile, grâce à un game winner de l'international français Adam Mokoka.

La JL Bourg a touché le ciel européen. Battue en finale d’EuroCup il y a deux ans, le club français a cette fois transformé l’essai, au bout d’une soirée irrespirable à Ékinox. Déjà victorieuse à Istanbul lors du match aller contre Besiktas, l’équipe de Frédéric Fauthoux, le sélectionneur des Bleus, a terminé le travail à domicile, mardi soir, en s’imposant 73-71 pour décrocher le premier titre européen de son histoire.

Et comme les grandes histoires ont besoin d’une image forte, celle-ci restera longtemps associée à Adam Mokoka. À égalité dans les dernières secondes, l’ancien joueur NBA a pris ses responsabilités, attaqué le cercle et inscrit le panier de la gagne à 1,1 seconde de la fin. Un game winner pour un trophée, une action pour faire basculer un club dans une autre dimension. Auteur de 17 points et 10 rebonds, Mokoka a été le symbole d’un Bourg solide, audacieux et jamais paralysé par l’enjeu.

Ce sacre dépasse largement les frontières de l’Ain. Il offre au basket français un 12e titre européen de club et confirme la vitalité actuelle des équipes tricolores sur la scène continentale. Après Paris, Monaco ou l’ASVEL dans d’autres contextes, Bourg ajoute son nom à une dynamique qui n’a plus rien d’anecdotique.

Pour la JL, longtemps associée à une progression patiente, ce titre a des allures d’accomplissement. Bourg n’a pas seulement remporté l’EuroCup : il l’a fait avec caractère, dans une salle en fusion, face à un adversaire redoutable. Le tout avant de rejoindre, normalement, l'Euroleague la saison prochaine.