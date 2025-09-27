Des équipes européennes invitées à jouer les playoffs NBA dans le futur ?

La NBA Europe, ça arrive, on l’a compris. Le lancement serait prévu pour 2027 d’après le Président de la FIBA Europe Jorge Garbajosa. Une date confirmée par Adam Silver, le commissionnaire NBA. Pour l’instant, les modalités de ce championnat sont peu connues mais on partirait sur une ligue avec une dizaine d’équipes, la plupart disposant d’une licence permanente. L’idée serait a priori de les faire jouer entre elles en respectant évidemment les règles FIBA. Bref, une Euroleague pimpée au marketing américain.

Mais Silver n’exclut pas non plus des rencontres entre franchises NBA et NBA Europe. On sait que le dirigeant est assez fan de ce qui se fait dans le foot et on imagine qu’il rêve d’une éventuelle Coupe du Monde des clubs comme celle de la FIFA. Surtout que la NBA possède plusieurs ligues comme la G-League, la BAL (Basketball African League) et le championnat européen à venir. Peut-être que cette Coupe du Monde pourrait remplacer la NBA Cup, où s’y greffer. Il le dit lui-même.

« On peut imaginer des équipes européennes ou africaines qui joueraient ce tournoi. Je lis continuellement au sujet des nouvelles opportunités concernant l’aviation. Quand je vois le temps de trajet entre New et Los Angeles, je me dis que rien nous empêche d’avoir 3 ou 4 équipes en Europe qui pourraient affronter les Knicks ou les Nets ou des équipes qui se rendent à Londres pour jouer des matches avant de rentrer. On pourrait imaginer les équipes les mieux classées en Europe venir jouer les playoffs. »

Soupirs. Grands soupirs.