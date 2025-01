Adam Silver prêt à mener une révolution en NBA ?

La NBA a ses propres règles, ses propres codes et pratique un basket différent de celui de la très large majorité des autres ligues de la planète. Adam Silver ne serait cependant pas contre une uniformisation, au moins à l’échelle de la durée des matches.

« Nous sommes de plus en plus impliqués dans le basket à l’échelle planétaire et nous sommes la seule ligue avec des matches de 48 minutes. Je suis un fan des quart-temps de 10 minutes. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de beaucoup de monde. Si on met de côté ce que ça signifie pour les records et les autres trucs comme ça, je pense qu’un format télévisé de deux heures serait plus en accord avec les habitudes de consommation actuelles. »

Il y a évidemment une logique marketing derrière. Les audiences sont en baisse aux Etats-Unis et l’un des facteurs (non ce n’est pas le tir à trois-points) souvent cité est la durée des rencontres, parfois interminables en raison des incessantes coupures, replays et autres temps mort publicitaires. Baisser le temps effectif d’un match de 48 à 40 minutes pourrait permettre à la NBA de proposer un contenu – restons encore une fois sur l’aspect purement commercial – un peu plus digeste pour le téléspectateur.

Cela peut évidemment aussi changer la physionomie des rencontres : moins de temps pour mener des comebacks donc potentiellement plus d’intérêt à avoir moins de périodes creuses en termes d’intensité. Il est possible que les rotations se réduisent. Moins de minutes à distribuer donc moins de joueurs à lancer donc des salaires en baisse pour ceux qui traînent au bout des bancs.

Il y aurait aussi un impact évident sur les statistiques et les records. Certains deviendraient de facto absolument intouchables. Pour l’instant, la simple hypothèse ne plaît pas spécialement aux deux coaches sondés dans la foulée. Tom Thibodeau a avoué être contre et Michael Malone n’avait pas l’air emballé non plus par les propos d’Adam Silver.

« J’espère qu’on ne le fera pas, tout comme j’espère qu’on ne mettra pas de ligne à quatre-points. J’espère qu’on ne fera pas tout pour satisfaire les téléspectateurs. »

Et vous, plutôt pour ou contre ?