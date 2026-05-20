A’ja Wilson, les 5 chefs-d’œuvre qui montrent qu’elle est la n°1

A'ja Wilson est tellement dominante depuis son entrée dans la ligue en 2018, que le top 5 des performances qui prouvent pourquoi elle est considérée aujourd'hui comme la meilleure joueuse du monde n'est qu'un petit échantillon des matches fous qu'elle réalise depuis 8 ans.

L'intérieure de Team USA et des Las Vegas Aces est quadruple 4 MVP, double MVP des Finales, triple championne WNBA et double championne olympique.

Entre matchs à enjeu, statistiques historiques et impact dans le jeu, voici 5 chefs-d'œuvre d'A'ja Wilson.

5. Las Vegas - Phoenix (01/09/2024)

41 points, 17 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre.

Le 1er septembre, dans une saison qui sera historique pour A'ja Wilson avec un troisième titre de MVP à la clé, les Aces affrontent Phoenix. Au-delà des statistiques, c'est surtout la présence d'A'ja tout au long du match que l'on retiendra. Très efficace au shoot avec plus de 69% de réussite, l'Américaine impacte la rencontre de tous les côtés. Face au Mercury de Diana Taurasi, l'ancienne joueuse de South Carolina va exposer toute sa palette offensive : pull-up, trois points, agressive sous le cercle, rien ne lui échappe. Au-delà de la barre des 40 points dépassée, Wilson a été, ce soir-là, ultra dominante. Son duo avec Jackie Young a écrasé la défense du Mercury et Las Vegas s'est imposé 97-79.

4. Connecticut - Las Vegas (11/08/2025)

À la quatrième place du top, on retrouve la performance d’A'ja Wilson face au Sun en août 2025, à quelques jours de son 29e anniversaire. Lors de ce match, la joueuse de 1m93 déroule et empile 32 points et 20 rebonds. Elle est la seule de l’histoire à avoir inscrit un double “double-double” avec au moins 30 points. Encore un record à son nom.

Face à une équipe comme Connecticut, réputée pour sa défense et sa présence physique, Wilson a su s’imposer dans la raquette plutôt coriace du Sun pour récupérer tous les ballons. Pour le plus grand plaisir de sa coach Becky Hammon :

« C’est juste A’ja qui fait du A’ja. Elle aurait probablement déjà pu en réaliser un par le passé. Je ne lui ai jamais vraiment laissé attaquer le rebond offensif cette année, mais nous avons davantage mis l’accent là-dessus dernièrement. »

Las Vegas est reparti avec la victoire, 94 à 86.

3. Phoenix - Las Vegas (11/10/2025)

Dans une série des Finales 2025 largement dominées par les Las Vegas Aces, A'ja Wilson s’est attaquée au Game 4 en ayant encore en tête son panier qui a donné la victoire à son équipe à quelques secondes de la fin du Game 3.

Une nouvelle fois, l’intérieure a été décisive. Ce n’est peut-être pas le match où elle a été la plus efficace au scoring (33,3%), mais elle a su être clutch dans les bons moments.

Avec 31 points, 9 rebonds et 4 passes, A'ja Wilson a remporté son troisième titre de championne WNBA en quatre ans face à Phoenix (97-86) et a été élue MVP des Finales.

2. Las Vegas - Connecticut (16/05/2026)

Le 16 mai dernier, A'ja Wilson n’a pas fait dans la dentelle pour le 4e match de la saison des Aces. Lors de la victoire face au Sun, la quadruple MVP a planté 45 points sur une équipe du Connecticut en reconstruction. À 13 sur 18 au tir, elle y est allée de toute sa technique : spin move, cross, lay-up, derrière l’arc, rien ne pouvait l’arrêter. La défense de Las Vegas n’a pas été flamboyante, mais l’attaque, elle, a donné du fil à retordre au Sun qui s’est retrouvé complètement écrasé face à la puissance de l'ancienne Gamecock. Résultat, une victoire 101 à 94 à l’extérieur et un argument précoce pour un nouveau titre de MVP.

Your Western Conference Player of the Week from That Girl U'niversity... A'JA WILSON ✨ 25.0 PPG

5.6 RPG

2.0 BPG

67% 3PT

60% FG@_ajawilson22 // @WNBA pic.twitter.com/iDRNarmQYr — Las Vegas Aces (@LVAces) May 19, 2026

Wilson tourne en ce début de saison à 25 points, 5,6 rebonds et 2 contres de moyenne.

1. Las Vegas - Atlanta (23/08/2023)

À la première place, on se devait de mettre le record historique des 53 points inscrits par A'ja Wilson face à Atlanta le 23 août 2023. Elle est devenue la co-meilleure scoreuse sur un seul match en WNBA, rejoignant ainsi Liz Cambage, qui avait inscrit autant de points en 2018 avec Dallas.

Atlanta n’a rien pu faire face à sa diversité de tirs et n’a pas réussi à trouver la solution pour la contenir. Las Vegas s’est défait du Dream 112 à 100.

Clutch dans les gros matchs, avec des records de points et de statistiques, domination offensive et défensive : sur ces 5 matchs, A'ja Wilson a prouvé à chaque fois pourquoi elle était totalement en lice pour être considérée comme la GOAT de WNBA et du basket féminin dans quelques années.