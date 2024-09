A’ja Wilson première joueuse à 1000 pts, record de points pour Caitlin Clark

La fin de saison en WNBA n'est pas haletante au niveau du classement général, puisque le top 7 est connu et qu'il ne reste qu'une place à décrocher pour les playoffs, avec des positions verrouillée à deux matchs de la fin. En revanche, sur les parquets, on a assiste à des performances individuelles historiques. A'ja Wilson, qui avait déjà décroché le record de points marqués sur une saison en WNBA il y a quelques jours, est devenue la première joueuse de l'histoire de la ligue à dépasser la barre des 1 000 points sur une saison.

L'intérieure des Las Vegas Aces, qui file vers un troisième trophée de MVP, a mené la danse pour les doubles championnes en titre avec 29 points lors de leur victoire (84-71) face au Connecticut Sun.

