A’ja Wilson s’offre le record de points sur une saison de WNBA !

La saison exceptionnelle d'A'ja Wilson continue ! Totalement dominatrice malgré la saison parfois poussive des Las Vegas Aces (23 victoires - 13 défaites), la joueuse de 28 ans a fait l'histoire de la WNBA la nuit dernière.

Lors du succès contre l'Indiana Fever (86-75), elle a compilé 27 points, 12 rebonds et 3 contres. En fin de première période, elle est surtout devenue la meilleure marqueuse de l'histoire de cette Ligue sur une seule saison !

Alors que Jewell Loyd avait réalisé le record en 2023 (939 en 38 matches), Wilson s'est emparée de la première place avec actuellement 956 points en 34 rencontres.

"C'est génial parce que maintenant les gens vont arrêter d'en parler. J'avais l'impression que ça traînait, ça traînait, ça traînait. Alors je suis contente que ce soit terminé. Je ne veux pas tomber dans le cliché en disant cela. Mais je n'obtiendrais rien de tout cela sans mes coéquipières.

Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir jouer avec des femmes altruistes. Elles se donnent à fond chaque jour, elles sont à l'état pur, et c'est ce que j'aime le plus. Mes coéquipières sont le battement de mon cœur, elles me font avancer", a assuré A’ja Wilson pour ESPN.

Si ce record a été favorisé par l'augmentation des matches en WNBA, la performance d'A’ja Wilson reste remarquable. Et elle devrait donc devenir la première femme à atteindre la barre de 1000 points sur une seule saison.

Jayson Tatum, A’ja Wilson et Vince Carter en vedette de NBA2K25