Alex Caruso tente de rendre hommage à Bill Russell… la NBA refuse

La NBA a décidé de retirer définitivement le numéro 6 du championnat. Une manière de rendre hommage à Bill Russell, légende du basket décédé pendant l’été. En revanche, les joueurs qui portaient déjà le 6 avant cette décision sont autorisés à le conserver pour l’instant. Ce qui inclut LeBron James mais aussi Alex Caruso. Sauf que ce dernier a voulu changer de numéro justement pour respecter Russell. La ligue a refusé. Pourquoi ? Parce qu’il vend trop de maillots.

Caruso said he looked into changing jersey No. 6, but NBA said no … top 75 in jersey sales.

— Joe Cowley (@JCowleyHoops) September 26, 2022