Deux nouveaux blessés importants au Thunder

Le contrecoup du titre de l’an dernier ? Le Oklahoma City Thunder enchaîne les pépins physiques en cascade cette saison. Il faut dire que remporter le trophée en NBA demande tellement d’efforts que, forcément, ça laisse des traces. C’est une manière d’analyser les nombreux blessés au sein de l’effectif géré par Mark Daigneault. Avec encore deux joueurs touchés lors de la victoire contre les New York Knicks (100-103) la nuit dernière : Alex Caruso et Isaiah Hartenstein.

Le premier s’est fait mal à la hanche après avoir pris un coup. Il a joué 12 minutes (3 points, 4 rebonds) avant de sortir. Le second sentait une nouvelle douleur au mollet et il n’est plus rentré après avoir capté 5 rebonds sans marquer sur ses 17 minutes de jeu. Dans les deux cas, la situation ne serait pas dramatique a priori. Le staff veut juste prendre le maximum de prudence avec les hommes clés de sa rotation. Caruso comme Hartenstein vont maintenant être réévalués dans les prochains jours.

Ils rejoignent une longue liste de blessés puisque Jalen Williams (ischios) et Ajay Mitchell (abdominaux) manquent encore à l’appel tandis que Shai Gilgeous-Alexander (abdominaux) pourrait lui aussi être ménagé de temps à autre. La situation est parfois un peu plus inquiétante pour Isaiah Hartenstein, qui a déjà manqué beaucoup de matches pour ce même problème au mollet.

Le Thunder est toujours premier à l’Ouest et dispose même du meilleur bilan NBA. Les champions en titre restent les grands favoris à leur propre succession. Mais pour le faire, ils auront besoin d’être en bonne santé, même s’ils ont de la profondeur d’effectif.

