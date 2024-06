Alexandre Sarr, entre Washington et San Antonio ?

Un temps annoncé comme le 1st pick de cette Draft 2024, Alexandre Sarr serait plus proche de Washington et San Antonio que d'Atlanta.

Alexandre Sarr n'a participé à aucun workout avec Atlanta et il se murmure de plus en plus que les Hawks, comme le jeune Français, n'ont aucune intention de travailler ensemble à l'avenir. Du coup, ces derniers jours, le joueur de Perth est davantage annoncé sur le pick n°2 de la Draft 2024, dont le 1er tour se tiendra dans la nuit de mercredi à jeudi (2h). Les Washington Wizards seraient eux séduits par la possibilité de le recruter, mais à en croire Marc Stein, ils ne sont pas les seuls.

D'après l'insider, Alexandre Sarr intéresse fortement... les Spurs ! A en croire Stein, des discussions existent entre San Antonio et Atlanta pour un trade qui permettrait aux Spurs de récupérer le 1st pick et aux Hawks le 4e choix, en plus probablement d'autres atouts. Ces derniers mois, il a été prêté aux Spurs l'envie d'associer Victor Wembanyama à un autre Français, qu'il s'agisse d'Alexandre Sarr ou de Zaccharie Risacher.

Le suspense devrait rester entier jusqu'au 1er tour, avant un éventuel trade qui pourrait rappeler celui qui était survenu en 2018 entre les Celtics et les Sixers. Boston, en descendant au pick n°3, avait récupéré Jayson Tatum, laissant Philadelphie sélectionner Markelle Fultz.

