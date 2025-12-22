Alicia Tournebize, un joyau français pour la NCAAW

L'avenir d'Alicia Tournebize passera bien par les Etats-Unis. L'intérieure française de 18 ans quitte Bourges avec effet immédiat et en plein milieu de la saison, pour répondre à l'appel de la NCAAW et de son rêve américain. Celle qui est l'un des plus grands espoirs du basket français à son poste - elle faisait partie de la dernière liste élargie de Jean-Aimé Toupane - va rejoindre South Carolina et sa célèbre coach Dawn Staley dès le mois de janvier.

Les Gamecocks sont l'une des équipes les plus référencées du pays et ont remporté deux des cinq derniers titres universitaires. A'ja Wilson, la superstar des Las Vegas Aces, entre autres joueuses majeures de la ligue, a notamment fait son cursus sur le campus de Columbia. Alicia Tournebize espérera forcément avoir plus de temps de jeu à "SC" qu'à Bourges, où ses opportunités étaient limitées (8 minutes par match) malgré le potentiel qu'elle a laissé entrevoir depuis son arrivée chez les Tangos.

La fille de la légende du basket français Isabelle Fijalkowski, n'est pas qu'une intérieure de grande taille (1,94m) née dans la bonne famille. A l'image de Dominique Malonga, ce sont d'abord ses qualités athlétiques qui ont fait parler d'elle. A l'ère des réseaux sociaux et du partage de vidéos à vitesse supersonique, son aisance pour monter au cercle et dunker n'est pas passée inaperçue. Sauf que comme son aînée, draftée en 2e position par Seattle l'an dernier, Alicia Tournebize a une panoplie plus étendue à proposer et à développer.

Alicia Tournebize, une intérieure moderne

Ghislain Clément a vu évoluer Isabelle Fijalkowski jusqu'aux sommets européens et à la WNBA (chez les Cleveland Rockets). Il ne tarit pas d'éloges au sujet de sa fille, dont il suit la progression depuis ses débuts chez les jeunes avec Bourges et en sélection.

« Alicia est une intérieure moderne : grande, longue, avec de la défense de cercle, de la mobilité et surtout un bon toucher. Je trouve sa gestuelle et sa finition sur son tir très bonnes, ce qui lui assure un pourcentage élevé sur la ligne et peut lui permettre d'envisager d'avoir un petit tir sympa dans le périmètre et même peut être à 3 points. Au niveau des axes de progression : elle doit s'endurcir physiquement et mieux contrôler sa tendance à faire quelques fautes. Le fait qu'elle n'ait pas eu beaucoup de temps jeu avec Bourges fait que ce n'est pas simple de la scouter complètement. C'est important qu'elle puisse avoir des minutes aux Etats-Unis pour se développer ».

Hyper intéressant d’avoir ce touché et cette finition à son âge ! Ça permet d’envisager d’être une vraie bonne shooteuse ! D’ailleurs l’indicateur lancers francs le montre = 85.7% ! L’échantillon est petit vu qu’elle vient de débuter sa carrière pro mais c’est prometteur pic.twitter.com/j7FI1DEXfP — Ghislain (@GhislainClement) December 7, 2025

Au passing c’est aussi intéressant ! Ca reste des lectures assez simples mais pour une intérieure ça suffit et c’est déjà hyper cool de voir qu’elle ne bloque pas la balle et qu’il n’y a pas de vision tunnel … pic.twitter.com/155qVDZOMC — Ghislain (@GhislainClement) December 7, 2025

Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, mais aussi avec l'équipe de France, on souhaite à Alicia Tournebize la carrière au plus haut niveau qui lui semble promise. South Carolina a remporté 12 de ses 13 premiers matches cette saison. Dans la raquette, Dawn Staley fait confiance à la senior kenyane Madina Okot, avec l'Américaine Adhel Tac en back up. Chloe Kitts, qui aurait dû être l'une des joueuses les plus importantes de l'équipe dans la raquette, s'est gravement blessée en début de saison. Alicia aura donc normalement les opportunités pour s'exprimer et faire monter sa cote en prévision d'une éventuelle participation à à la Draft WNBA dans quelques années, l'objectif logique pour elle.

Alicia Tournebize dunke avec les Bleues U18