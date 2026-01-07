All-Star Game 2026 : Doncic et Antetokounmpo toujours en tête

Les premiers retours du vote All-Star confirment la domination populaire de Luka Dončić et Giannis Antetokounmpo, avec Wembanyama solidement installé dans le haut du classement.

Les résultats de la deuxième série de retours du vote des fans pour le NBA All-Star Game 2026 ont été publiés, et l’allure de ce scrutin reflète autant la domination de certaines superstars que l’engouement des supporters pour les talents établis et les jeunes valeurs montantes.

Après environ une semaine de votes supplémentaires, les mêmes joueurs continuent de rayonner dans leurs conférences respectives, tandis que la course pour devenir titulaire en février à Inglewood prend de plus en plus d’importance.

Dans la Conférence Ouest, Luka Doncic des Lakers reste le joueur le plus voté de toute la ligue, marquant sa suprématie populaire une fois de plus. Avec plus de 2,2 millions de voix, il devance tous les autres candidats, confortant sa place de favoris des fans pour le rôle de titulaire.

Derrière lui, des noms établis comme Nikola Jokic et Stephen Curry demeurent en haut du classement, tandis que Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama complètent le top cinq côté conf Ouest.

Sur la carte de la Conférence Est, Giannis Antetokounmpo conserve sa place de leader, avec plus de 2 millions de votes. Juste derrière le Greek Freak, Jalen Brunson et Tyrese Maxey se tiennent dans un mouchoir de poche, illustrant la popularité grandissante des meneurs dynamiques dans l’Est.

Suivent également Cade Cunningham et Donovan Mitchell, qui complètent un cinq de très petite taille pour la conf Est.

Luka Dončić and Giannis Antetokounmpo remain the leaders in their conferences in the second fan returns in NBA All-Star Voting 2026. Fans (50% of the vote) join NBA players (25%) and a media panel (25%) in selecting five players in each conference honored as starters. pic.twitter.com/u8tlbj9GA8 — NBA Communications (@NBAPR) January 6, 2026

Cette année, le vote des fans compte pour 50% de la décision finale pour les titulaires, les joueurs et un panel média représentant chacun 25% supplémentaires, et les supporters peuvent envoyer un bulletin par jour via l’application NBA ou NBA.com. Le scrutin se termine le 14 janvier, avec l’annonce des titulaires prévue pour le 19 janvier, avant le All-Star Game programmé le 15 février.

La nouvelle formule du All-Star 2026 inclut une division entre deux équipes américaines et une équipe internationale, mettant en valeur la dimension globalisée des talents actuels de la NBA. Cette configuration singulière amplifie l’importance du vote populaire, car cinq titulaires par conférence seront choisis sans restriction de position, permettant aux joueurs les plus aimés des fans de briller sur la scène la plus festive de la saison.

Alors que la date limite approche, chaque vote compte et les mouvements dans les classements pourraient encore influer sur la composition finale des titulaires. L’un des grands enjeux reste de savoir si ces tendances se confirmeront jusqu’au décompte final, ou si des outsiders parviendront à s’immiscer dans les étoiles grâce à un dernier rush de votes.

Après les premiers votes, l'équipe World au All-Star Game s'annonce terrifiante