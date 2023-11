Adam Silver va prendre une autre mesure pour rendre le All-Star Game plus compétitif

Autant il ne faut pas changer une formule qui marche, autant il vaut mieux changer une formule qui ne fonctionne pas. C’est ce que fait la NBA avec le All-Star Game en optant pour… une formule qui ne marchait plus non plus ? En effet, Adam Silver a fait marche arrière : fini les capitaines d’équipes et le score à atteindre pour déterminer un vainqueur dans une ambiance faussement playground. Retour au format traditionnel pour le match de gala du dimanche avec un affrontement à venir entre les meilleurs joueurs des deux Conférences. Est contre Ouest sur quatre fois douze minutes. Classique.

Est-ce que ça suffira pour assister à une rencontre de basket convenable et engagée ? Rien n’est moins sûr. Mais la ligue ne va pas se contenter de revenir aux bases. Elle a aussi écouté ses acteurs. Silver a par exemple expliqué que Chris Paul l’avait interpelé sur le sujet, en rappelant que tous les à-côtés du All-Star Game le soir du match n’aidait certainement pas les joueurs à se concentrer sur le jeu. Les intros sont longues, la mi-temps dure trois plombes et les pros ne sont pas du tout mis dans leur environnement habituel.

« Je vais prendre mes responsabilités. On envoie des messages contradictoires. Si on veut que les gars prennent ça au sérieux, et encore une fois, on ne parle pas de jouer le match avec autant d’intensité que les finales NBA, on doit nous aussi prendre ça au sérieux. On va faire des intros un peu plus courtes et un mi-temps un peu plus classique », confiait le commissionnaire.

« On ne leur demande pas de défendre comme des acharnés. Peut-être dans le quatrième quart-temps. On veut juste que les joueurs se disent que c’est un match et qu’ils doivent essayer de le gagner. On doit faire comprendre à tout le monde qui est impliqué, les coaches y compris, que l’on aimerait voir un vrai match de basket. »