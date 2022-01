All-Star Game : Le vote des joueurs, encore pire que le vote des fans

Qui n’a jamais entendu un joueur NBA se plaindre des classements établis par les journalistes, prétextant que ces derniers ne comprennent rien au basket et que la ligue ferait mieux de laisser ses acteurs décerner les trophées ? Chaque année, au moins un athlète milite pour un vote des joueurs entre eux. Il existe déjà, mais uniquement pour le All-Star Game. Et chaque année, les résultats sont… surprenants.

OK, ils n’avaient pas osé élire Andrew Wiggins dans le cinq majeur, misant plutôt sur Draymond Green. Au-delà de ça, leurs choix restaient les mêmes que ceux du public, avec une différence : Zach LaVine à la place de Trae Young.

All-Star Game 2022 : Rudy Gobert et Draymond Green pénalisés par les fans

Là où ça part en vrille, c’est un peu plus loin dans le classement. Si on prend l’exemple des arrières à l’Est, on se rend compte que Terry Rozier a reçu 13 votes. Pour le All-Star Game. 7 pour Caris LeVert. 6 pour Tyrese Maxey. Pour le frontcourt ? Encore pire. 10 voix pour Julius Randle. DeMarcus Cousins, Edwards Kessler et Franz Wagner ont aussi été cités. Quitte à rire, sachez que Ben Simmons était présent dans deux bulletins.

Carmelo Anthony a obtenu 20 votes à l’Ouest. Neemias Queta, Brandon Clarke, Dwight Powell… chacun a reçu au moins une voix. Dejounte Murray a été presque aussi souvent cité que Chris Paul (24 contre 30). Steven Adams a reçu 22 votes. Bref.

Au final, en épluchant les votes, on se rend compte que ceux qui sont restés les plus crédibles sont… les médias. Bien évidemment.