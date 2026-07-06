Amar’e Stoudemire, bientôt Hall of Famer… et rabbin ?

Amar’e Stoudemire va entrer au Hall of Fame en 2026 et n’écarte pas l’idée, assez inattendue, de devenir un jour rabbin.

Amar'e Stoudemire va entrer au Hall of Fame en 2026. Mais l'ancien intérieur des Phoenix Suns et des New York Knicks a aussi évoqué une piste de reconversion assez inattendue : devenir rabbin.

Interrogé par TMZ Sports, l'ancien All-Star a été questionné sur sa foi, ses études religieuses et la possibilité de pousser son engagement jusqu'à cette fonction. L'idée peut surprendre, mais Stoudemire ne l'a pas totalement écartée.

Converti au judaïsme depuis plusieurs années, Amar'e Stoudemire consacre aujourd'hui une partie importante de son temps à l'étude. TMZ explique l'avoir souvent vu, lors de différentes interviews, installé devant des étagères remplies de livres de prière.

Lorsqu'on lui a demandé quels étaient ses objectifs, Stoudemire a expliqué qu'il cherchait à garder son esprit actif et qu'il était "toujours en train de se préparer pour la suite". De là à devenir rabbin ? STAT a d'abord souri, en rappelant que cela demanderait énormément d'études. Mais il n'a pas fermé la porte.

"Ce n'est pas farfelu, donc on ne sait jamais", a-t-il confié à TMZ Sports.

De Phoenix à Jérusalem

La trajectoire spirituelle d'Amar'e Stoudemire n'est pas nouvelle. Après sa carrière NBA, il a renforcé ses liens avec Israël, où il a joué pour l'Hapoel Jérusalem puis le Maccabi Tel-Aviv. Il a obtenu la nationalité israélienne et porte le nom hébreu Yahoshafat Ben Avraham.

Sa conversion officielle au judaïsme a été finalisée en 2020, après un long processus. Depuis, Stoudemire assume pleinement cette partie de son identité, bien loin de l'image de l'intérieur explosif qui martyrisait les arceaux avec Steve Nash dans le "Seven Seconds or Less" des Suns.

Un parcours assez peu commun

Si Amar'e Stoudemire devait un jour aller au bout de cette voie, ce serait en tout cas une reconversion rare pour un ancien joueur NBA.

Sur le terrain, Stoudemire a été Rookie of the Year en 2003, six fois All-Star, cinq fois All-NBA et l'un des intérieurs les plus spectaculaires de sa génération. Avec Phoenix, il a incarné une époque offensive marquante. Avec New York, il a ramené de l'espoir au Madison Square Garden avant que les blessures ne freinent sa carrière.