Anfernee Simons, la pépite des Blazers à suivre cette semaine

Quelle saison galère pour Damian Lillard – et les Portland Trail Blazers. Le meneur All-Star souffre d’une douleur aux abdominaux qui l’handicapent depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, l’été dernier. Une blessure semble clairement affecter ses performances puisque ses moyennes sont toutes en baisse. Au point où il est pour l’instant indisponible, dans l’attente de consulter des spécialistes. Ce qui veut dire qu’Anfernee Simons va rester titulaire dans l’Oregon.

Lillard est forfait pour les six prochains matches. L’occasion de surveiller de plus près le comportement de Simons, révélation de la saison à Portland. Cela fait un moment que le jeune guard laisse entrevoir de belles promesses. Mais là, il passe carrément plusieurs paliers d’un coup.

Bombardé première option offensive, le joueur de 22 ans enchaîne les cartons. Il a récemment battu son record de points en claquant 43 unités contre les Atlanta Hawks. Il tourne par exemple à 29 points par match sur ses quatre dernières sorties, pour quasiment 7 passes (7,8). Encore 31 points, avec la victoire en prime contre les Sacramento Kings hier soir.

En fait, Anfernee Simons a brillé à chaque fois qu’il a eu l’occasion de se mettre en valeur. 7 titularisations cette saison et 20 points de moyenne à 50% aux tirs, 44% à trois-points et 5 passes décisives. Que Lillard reste ou non, voilà le joueur du futur des Blazers. Un slasher capable de jouer au côté du All-Star – ce qui impliquerait donc un transfert de CJ McCollum – ou de le remplacer si ce dernier décidait de se faire la malle pendant la prochaine intersaison.

