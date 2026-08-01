Recruté par les Philadelphia Sixers avant LeBron James, Anfernee Simons a été surpris par l'arrivée du King.

Dès le 2 juillet, Anfernee Simons a accepté de rejoindre les Philadelphia Sixers pour 12,3 millions de dollars sur 2 ans. Recruté après le trade de Jaylen Brown, l'arrière de 27 ans avait été séduit par le projet ambitieux de la franchise.

Mais depuis, les 76ers ont encore changé de dimension. Avec bien évidemment la signature de LeBron James. Avec le renfort du King, Philadelphie s'impose comme un sérieux prétendant au titre NBA à l'Est.

Et de son côté, Simons a eu un vrai choc au moment du choix de LBJ.

"Bien évidemment, on voit tout ce qui se passe dans les médias et tout ça. Donc on se dit que LeBron pourrait potentiellement venir. Mais moi, j'ai besoin de le voir pour le croire. Honnêtement, je ne sais plus ce que j’étais en train de faire.

J’étais peut-être en train de m’entraîner, ou en fait, je venais de me réveiller. Je venais juste de me réveiller, j’ai vu la nouvelle et je me suis dit : 'Wow, c’est dingue'", a partagé Anfernee Simons pour le podcast de Vince Carter et Tracy McGrady.

A ce stade de sa carrière, Anfernee Simons doit se dire qu'il a fait le bon choix pour nourrir des ambitions avec les 76ers.

🎙️ Victor Wembanyama ou Nikola Jokic ?