Angel Reese tradée, Chicago continue de perdre la tête…

C’est un move qui a de quoi faire écarquiller les yeux dès l’ouverture de la free agency. Selon un tweet de Kendra Andrews d’ESPN, Angel Reese va être envoyée au Atlanta Dream dans le cadre d’un trade avec le Chicago Sky. En échange, Chicago récupérerait deux premiers tours de Draft, en 2027 et 2028, ainsi que des droits de swap sur un second tour 2028.

Sur le papier, la contrepartie n’est pas ridicule. Dans les faits, voir Angel Reese quitter Chicago aussi tôt, et dans un contexte aussi confus, a quelque chose de franchement surprenant.

On savait que le climat n’était pas idéal. Les tensions avec le Sky n’étaient pas un secret et la franchise donnait déjà l’impression d’avancer sans ligne directrice totalement claire. Mais se séparer d’une joueuse comme Reese dès l’ouverture de la free agency, alors qu’elle représente à la fois une production immédiate, une identité forte et un potentiel marketing énorme, c’est un signal alarmant...

Angel Reese, c’est déjà une joueuse qui pèse lourd, une machine à double-doubles, une All-Star à deux reprises et l’une des figures les plus visibles de la ligue. Des profils comme celui-là, les franchises passent généralement du temps à les façonner, pas à les expédier à la première occasion venue.

Vu sous cet angle, le Sky donne surtout le sentiment de vendre bas. Deux premiers tours, c’est un retour qui peut se défendre dans l’absolu, mais pour une joueuse aussi jeune, aussi productive et déjà aussi installée dans le paysage WNBA, il y a forcément matière à tiquer. D’autant plus si ce trade est le résultat d’un environnement mal géré en interne (spoiler : c’est le cas). Si Chicago en est arrivé là, c’est que quelque chose s’est cassé très vite et très profondément.

Pendant que le Sky donne l’impression de bricoler, Atlanta, lui, réalise peut-être l’un des gros coups du moment.

Le Dream récupère une star jeune, déjà confirmée, capable de changer la physionomie d’une raquette et de sécuriser des possessions à la chaîne grâce à son activité au rebond. Reese apporte de l’impact immédiat, de la dureté, du volume statistique et une vraie présence émotionnelle. Ce genre de joueuse ne règle pas tout à lui seul, mais il change clairement le niveau d’ambition d’un projet.

Surtout, Atlanta n’a pas mis sur la table une superstar installée, ni vidé totalement son effectif. Deux premiers tours pour récupérer une joueuse de ce calibre, avec cette marge de progression et cette exposition, c’est le genre de pari que beaucoup de franchises auraient aimé faire. Si la greffe prend, le Dream peut sortir de cette opération en grand gagnant.