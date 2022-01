Anthony Bennett, le pire bust de l’Histoire : Le calvaire continue

L’Histoire d’Anthony Bennett est celle d’un premier choix de draft pas tout à fait comme les autres. Un jeune joueur fort à la fac mais sans être taillé pour le costume, bien trop grand pour lui. C’est presque par défaut que les Cleveland Cavaliers l’ont retenu en première position en 2013, le bombardant ainsi tête d’affiche d’une cuvée dont les deux plus grands talents – Giannis Antetokounmpo et Rudy Gobert – venaient finalement d’Europe.

Anthony Bennett ne s’est finalement jamais imposé en NBA. Le Canadien a subi la pression qui accompagnait son statut et il n’a pas pu se développer dans de bonnes conditions. 151 matches en 4 saisons et autant de franchises. Seulement 4 titularisations. 4,4 points et 3,1 rebonds de moyenne. Catastrophique.

Mais il n’a pas abandonné. Plutôt que de disparaître complètement des radars, l’intérieur est parti à l’étranger poursuivre sa carrière de basketteur. Le plus fou, c’est qu’il ne s’est pas imposé là-bas non plus. 9 points et 6,6 rebonds à Fenerbahçe, un grand d’Europe, mais en seulement 7 matches. Puis des passages en G-League, jamais dans la même équipe. Avant de rebondir en Israël.

Et encore une aventure vite terminée. Anthony Bennett a été coupé par l’Hapoel Jerusalem après 8 petits matches. Il tournait à un peu plus de 6 points et 3 rebonds de moyenne. Il va devoir se trouver un nouveau club, lui qui JAMAIS joué deux saisons de suite au sein de la même équipe depuis son début en pro.

Le pire, c’est qu’il n’a que… 28 ans. Il devrait être dans son prime aujourd’hui. C’est triste. Mais c’est ce parcours vraiment atypique qui fait de lui le plus gros bust de l’Histoire de la NBA.

Anthony Bennett, le plus gros bust de l’histoire moderne, se relance en Israël