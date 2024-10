Anthony Davis, la base de tout aux Lakers

Les Los Angeles Lakers persistent et signent : Anthony Davis sera placé au centre du projet pour la saison à venir.

Le premier match des Los Angeles Lakers avait permis de dégager une impression : Anthony Davis se trouvait au centre du jeu. Le second match a été une belle confirmation. Lors de la victoire des Angelenos face aux Phoenix Suns (123-116), l'intérieur californien a crevé l'écran. Avec au total 35 points et 8 rebonds.

Toujours aussi important en défense, l'ex-talent des New Orleans Pelicans est désormais la véritable plaque tournante offensive des Lakers sous les ordres de JJ Redick. Un véritable changement par rapport à la vision proposée par Darvin Ham ces dernières années.

"Il y a une volonté d'impliquer Anthony autant que possible. Nous sommes conscients du type de joueur qu'il est et qu'il peut créer des décalages. Il y a un niveau de confort et de confiance qui lui permet de savoir que si le jeu commence à s'emballer, il sait que la balle va lui revenir...

La balle va le trouver", a résumé JJ Redick face aux médias.

De cette manière, les Lakers protègent également LeBron James. Un peu plus effacé (21 points et 8 passes décisives), le King se met aux services de son coéquipier. Et à 39 ans, l'ailier a moins le besoin de s'employer pour faire gagner son équipe.

"Il est très important qu'il soit notre principal point d'appui chaque soir. Nous savons ce qu'il va faire sur le plan défensif, mais sur le plan offensif, nous devons le trouver à plusieurs endroits du terrain tout au long du match. Et c'est ce que nous avons fait depuis deux matches", a-t-il assumé.

Et les résultats sont probants. Deux victoires pour les Lakers. Et 71 points pour AD à 22/41 aux tirs. Dans l'histoire très riche de cette franchise, seulement deux joueurs ont connu un début de saison aussi faste : Jerry West (81 en 1969) et Elgin Baylor (71 en 1962). La formule gagnante pour Los Angeles avec Anthony Davis ?