Dallas réfléchirait sérieusement à un trade d’Anthony Davis, quitte à accepter une contrepartie minimale pour retrouver de la flexibilité à long terme.

Les Dallas Mavericks pourraient surprendre le marché à quelques jours de la trade deadline. Selon le journaliste d'ESPN Tim MacMahon, certains décideurs au sein de la franchise texane seraient ouverts à l’idée de transférer Anthony Davis même contre une contrepartie minimale.

L’objectif d’un tel mouvement ne serait pas sportif, mais financier. Dallas chercherait avant tout à récupérer des contrats expirants, afin de dégager une flexibilité maximale sur le long terme et de mieux construire autour de Cooper Flagg, choisi en numéro 1 de la dernière Draft.

Un scénario radical, toutefois loin de faire l’unanimité. Toujours selon MacMahon, cette option serait difficile à vendre en interne, notamment auprès du propriétaire majoritaire Patrick Dumont, qui ne ressent pas d’urgence à se séparer de la star.

Dans l’idéal, les Mavericks préféreraient évidemment un package plus consistant, mêlant choix de Draft, jeunes joueurs et allègement salarial. Mais à l’approche du 5 février, la porte ne serait plus totalement fermée à un deal « dégradé ».

Si un trade devait intervenir rapidement, les Toronto Raptors et les Atlanta Hawks seraient, d’après l'insider star Shams Charania, les pistes les plus sérieuses.

La cote d’Anthony Davis reste en tout cas fragilisée. Touché à la main gauche depuis le 8 janvier, le pivot traîne la réputation justifiée d'un joueur qui manque beaucoup de match. Une réputation à laquelle il faut rajouter un contrat lourd, avec 58,5 millions de dollars garantis la saison prochaine et une player option à 62,8 millions en 2027-2028. Ce qui n'en fait pas le joueur le plus rentable...

À Dallas, l’idée de tourner une page plus vite que prévu n’est donc plus totalement taboue.

