Anthony Davis (déjà) blessé ?

Anthony Davis, déjà gêné par les tendons d’Achille, a quitté le match des Mavericks dès le premier quart-temps face aux Pacers.

Les Dallas Mavericks ont remporté leur match face aux Indiana Pacers (107–105), mais la victoire a eu un goût amer : Anthony Davis a quitté le parquet dès le premier quart-temps, touché à la jambe gauche.

L’intérieur de 32 ans, qui souffre de douleurs au bas de la jambe, a été contraint de regagner le vestiaire après seulement quelques minutes de jeu. Davis s’est arrêté net après un tir réussi, a grimacé en boîtant, puis a fait signe à son banc avant de s’agenouiller sur la ligne de touche.

« Il a essayé de revenir, mais on n’a pas voulu prendre de risque », a expliqué Jason Kidd après la rencontre. « On va voir comment il se sent dans les prochains jours. »

Les Mavericks ont indiqué que Davis souffrait de « left lower leg soreness » (douleur au bas de la jambe gauche). Il était déjà listé comme “probable” avant la rencontre en raison d’une tendinopathie aux deux tendons d’Achille, un problème récurrent depuis plusieurs saisons. On notera que le tendon d’Achille est justement situé au bas de la jambe et qu’il est pas définition lié au mollet.

Arrivé à Dallas en février dernier dans le cadre du trade de Luka Doncic, Anthony Davis n’a disputé que neuf matches l’an dernier, gêné par une succession de blessures abdominales et musculaires. Cette nouvelle alerte, dès la quatrième rencontre de la saison, inquiète déjà les fans texans.

Avant sa sortie, Davis affichait 25,0 points, 11,8 rebonds et 2,8 passes de moyenne sur ses premiers matches, avec une efficacité de 52,1 % au tir.

Le staff des Mavericks espère qu’il s’agit d’une mesure de précaution et non d’une rechute. Davis est désormais incertain pour le prochain match face aux Detroit Pistons.