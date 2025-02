Anthony Davis, ses doutes sur les explications des Lakers

A la surprise générale, les Los Angeles Lakers ont récupéré Luka Doncic lors de la deadline des trades. Dans le sens inverse, Anthony Davis a notamment quitté les Angelenos pour les Dallas Mavericks.

Dans la foulée, les révélations se sont multipliées concernant ce deal. Et selon les principaux acteurs, les Mavs ont été à l'origine des discussions entre les deux franchises. Initialement, les Lakers n'avaient jamais pensé à échanger AD.

Mais ils ont accepté cette transaction face à la possibilité inespérée de récupérer Doncic. De son côté, Davis reste méfiant par rapport à cette version.

"Quand c'est arrivé, je ne savais honnêtement rien. Et bien évidemment, je savais qu'il allait y avoir beaucoup de choses politiques de la part du front office quand les gens allaient me parler. La direction doit prendre les décisions et il est évident qu'elle fera ce qu'il y a de mieux pour l'organisation.

Donc je ne sais pas si j'ai vraiment eu la réelle version à ce sujet. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux venant d'en haut", a lâché Anthony Davis pour le LA Times.

Anthony Davis ne s'imaginait pas quitter les Lakers. Et on peut comprendre ses doutes sur les explications de Los Angeles. Peut-être que les Lakers avaient aussi des doutes sur sa possibilité d'être le franchise player de l'équipe après la fin de la carrière de LeBron James...

🎞 Le bel hommage des Lakers pour Anthony Davis