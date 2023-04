Les résultats de la nuit, celle d'Anthony Davis

Bulls @ Hornets : 121-91

Thunder @ Pacers : 117-121

Raptors @ Sixers : 110-117

Magic @ Wizards : 116-109

Jazz @ Celtics : 114-122

Hawks @ Nets : 107-124

Knicks @ Cavaliers : 130-116

Pistons @ Rockets : 115-121

Clippers @ Grizzlies : 94-108

Lakers @ Wolves : 123-111

Spurs @ Warriors : 115-130

Kings @ Trail Blazers : 138-114

Nuggets @ Suns : 93-100

Anthony Davis grimace, mais fait gagner les Lakers

- Il y a de le joie, mais aussi de l'inquiétude chez les Los Angeles Lakers. Grâce à un Anthony Davis (38 points, 17 rebonds) XXL, les Angelenos l'ont emporté sur le terrain des Minnesota Timberwolves (123-111). Une victoire importante dans la course au Play-in.

Pourtant largués en début de match, les Angelenos ont réalisé un joli come-back dans le troisième quart-temps. Notamment grâce à Dennis Schröder (11 points) et Malik Beasley (9 points). Même un peu rouillé, LeBron James (18 points, 10 rebonds, 6 passes décisives) a bien épaulé AD.

Car dans le quatrième quart-temps, l'intérieur a été monstrueux : 17 de ses 38 points, dont 12 consécutivement. En face, malgré Mike Conley (25 points) et Karl-Anthony Towns (23 points), les Wolves n'ont pas pu résister. Surtout qu'Anthony Edwards (11 points) a eu du mal à régler la mire (4/16 aux tirs).

Le gros point noir pour les Lakers ? Anthony Davis s'est blessé à la cheville... Au sol pendant quelques secondes, il a pu serrer les dents pour retrouver sa place et faire la différence. Mais il faudra voir comment la situation évolue...

La revanche des Grizzlies, le show Brunson

- Après une récente défaite contre les Los Angeles Clippers, les Memphis Grizzlies avaient un compte à régler avec eux. Et ils l'ont bien emporté (108-94). Malgré un déficit de 20 points, la franchise du Tennessee a été capable de revenir et de l'emporter sous l'impulsion de Luke Kennard (17 points).

Bouillant à trois points, l'ex-joueur des Clippers a été déterminant dans le troisième quart-temps, tout comme Desmond Bane (22 points). Avec une avance 22 points dans le money-time, les Grizzlies ont ensuite tranquillement géré.

A l'exception d'Ivica Zubac (15 points, 15 rebonds), les Californiens, toujours sans Paul George, ont eu du mal. 12 points en 18 minutes pour Kawhi Leonard, 4 points à 2/8 aux tirs pour Russell Westbrook ou encore 0 point pour Nicolas Batum.

Dillon Brooks veut faire payer son trash-talk à Russell Westbrook

- Même privés de Julius Randle, blessé, les New York Knicks se sont imposés sur le parquet des Cleveland Cavaliers (130-116). Un succès acquis grâce à un véritable show signé Jalen Brunson. En réalisant un nouveau record en carrière (48 points), l'ex-joueur des Mavs a rapproché son équipe des Playoffs.

Totalement déchaîné (18/32 aux tirs), Brunson a fait vivre un enfer aux Cavs. A ses côtés, RJ Barrett (14 points), Quentin Grimes (14 points) ou encore Immanuel Quickley (14 points) ont simplement eu besoin de suivre son exemple.

De son côté, Donovan Mitchell (42 points) a tenu le duel sur le plan individuel. Mais le collectif de Cleveland, malgré Darius Garland (20 points, 9 passes décisives), a eu du mal à réagir face à Brunson.

JALEN BRUNSON CAREER NIGHT 🗣️ 48 PTS (career-high)

4 REB

9 AST

7 3PM

W pic.twitter.com/PK6km61gRN — NBA (@NBA) April 1, 2023

La folie à trois points des Warriors, Mikal Bridges en feu

- Face aux San Antonio Spurs, les Golden State Warriors ont validé une victoire importante (130-115) dans la course aux Playoffs. Avec une véritable démonstration à trois points ! Tout au long de la partie, Stephen Curry (33 points), Klay Thompson (31 points) et Jordan Poole (27 points) ont puni les Texans derrière l'arc.

A 20/38 à trois points sur la soirée, les trois hommes sont d'ailleurs devenus le second trio de l'histoire de la NBA à compiler plus de 200 paniers primés sur l'ensemble d'une saison. Après James Harden, Eric Gordon et Ryan Anderson aux Houston Rockets en 2016-2017.

Chez les Spurs, il y a tout de même eu du répondant avec Keldon Johnson (22 points) ou encore Malaki Branham (19 points). Mais les Warriors étaient bien trop en forme à longue distance...

- Encore une fois, Mikal Bridges a affiché son potentiel de future star... En feu, l'ailier a planté 42 points pour permettre la victoire des Brooklyn Nets face aux Atlanta Hawks (124-107). Un succès précieux pour rester dans les clous pour les Playoffs.

Grâce à Bridges mais aussi Dorrian Finney-Smith (19 points), Cam Johnson (16 points) et Nic Claxton (14 points, 12 rebonds), les Nets ont passé un 42-24 dans le troisième quart-temps pour s'envoler au score.

Malgré Dejounte Murray (21 points), les Hawks ont été incapables de rivaliser en raison de la faillite de Trae Young. A 3/12 aux tirs, le meneur a dû se contenter de 10 points et 6 passes décisives. En mars, Bridges, avec 461 points, a réalisé le second mois le plus prolifique de l'histoire des Nets... derrière Kevin Durant (471 en novembre 2022).

Mikal Bridges, l’étoffe d’une star en devenir aux Nets ?

Les Pacers font mal à OKC, Harden rassure

- Dans la course au Play-in à l'Ouest, la moindre défaite peut avoir de grosses conséquences. L'Oklahoma City Thunder s'est pourtant raté sur le parquet des Indiana Pacers (117-121). Pourtant, Shai Gilgeous-Alexander (39 points, 9 rebonds) a tout donné pour OKC.

Mais même sans Tyrese Haliburton et Myles Turner, les Pacers l'ont emporté. Grâce notamment aux apports de TJ McConnell (21 points, 9 rebonds et 8 passes décisives) et de Jalen Smith (12 points, 15 rebonds).

A l'exception de Josh Giddey (21 points, 7 rebonds), le collectif du Thunder n'a pas franchement suivi SGA. 10ème, OKC se retrouve sous la menace des Dallas Mavericks...

- Gêné ces dernières semaines par sa cheville, James Harden a rassuré son monde. Lors de la victoire des Philadelphia Sixers face aux Toronto Raptors (117-110), l'arrière a rendu une belle copie : 23 points et 11 passes décisives.

Avec l'inévitable Joel Embiid (25 points, 12 rebonds), ils ont formé un duo efficace pour venir à bout des Canadiens. Avec une avance de 24 points, les 76ers ont longtemps pensé s'offrir un succès facile... Avant un réveil de Fred VanVleet (19 points) pour épauler Scottie Barnes (29 points) et revenir à 2 petites unités.

Mais grâce à Embiid, Philadelphie a finalement évité la moindre révolte.

Aux 76ers, la santé de Joel Embiid et de James Harden sera la clé

Les Celtics enchaînent, les Suns jouent avec le feu

- Après une véritable démonstration face aux Milwaukee Bucks, les Boston Celtics ont enchaîné face au Utah Jazz (122-114). Avec l'objectif de mettre la pression pour la première place à l'Est, Jayson Tatum (39 points) a pris les choses en mains.

Soutenu par Malcom Brogdon (19 points) et Derrick White (17 points), l'ailier a dominé les débats. En face, Talen Horton-Tucker (28 points, 8 passes décisives) et Walker Kessler (20 points, 10 rebonds) se sont pourtant démenés.

Mais difficile de contrarier une équipe de Boston déterminée sur ce sprint final... Pour le Jazz, 12ème à l'Ouest, la course au Play-in semble compromise.

- Pourtant privés de Nikola Jokic, Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope et Michael Porter Jr, les Denver Nuggets ont fait douter les Phoenix Suns (93-100). Pendant un long moment, les Suns semblaient se diriger vers un succès facile.

Kevin Durant (30 points) et Devin Booker (27 points) ont creusé un écart de 27 points. Mais la formation de l'Arizona a été proche de tout gâcher. Avec Aaron Gordon (26 points), Bruce Brown (16 points) et Reggie Jackson (13 points), les Nuggets sont revenus à 4 points à la fin.

Mais Phoenix a pu compter sur Josh Okogie et Chris Paul pour valider ce succès, le 4ème de suite. D'ailleurs, avec KD dans le 5 de départ, les Suns affichent un bilan parfait : 5-0.

Les Blazers éliminés, les Bulls vers le Play-in

- Clap de fin officiel pour les espoirs des Portland Trail Blazers. Avec la récente mise au frigo de Damian Lillard, la formation de l'Oregon avait en réalité déjà abandonné... Mais cette fois-ci, avec une défaite contre les Sacramento Kings (114-138), les Blazers sont officiellement éliminés.

Face aux lacunes défensives de Portland, les Kings se sont amusés. 20 points et 11 passes décisives pour De'Aaron Fox. 20 points pour Malik Monk. 20 points et 12 rebonds pour Domantas Sabonis. 20 points pour Keegan Murray.

En face, Shaedon Sharpe (27 points) a été le seul à rivaliser sur la durée. Mais il n'a pas été suffisant avec une 11ème défaite sur les 12 derniers matches.

Podcast #84 : Dallas en plein cauchemar + 3 teams à suivre en 2024

- Mieux ces dernières semaines, les Chicago Bulls se rapprochent du Play-in après une victoire face aux Charlotte Hornets (121-91). Avec le duo Zach LaVine (23 points) - DeMar DeRozan (23 points), les Bulls ont profité des galères des Hornets, décimés par les blessures, pour l'emporter.

Avec un Nikola Vucevic (21 points, 8 rebonds) investi, Chicago l'a facilement emporté. Un succès qui permet à cette équipe de quasiment sécuriser la 10ème place, devant les Washington Wizards, pour voir le Play-in. A noter que James Bouknight (22 points) a fait de son mieux pour éviter le naufrage des siens.

Le Magic enfonce les Wizards, le duel des cancres pour les Rockets

- Justement, si les Chicago Bulls foncent vers le Play-in, les Washington Wizards se dirigent vers les vacances... Avec une nouvelle défaite face au Orlando Magic (109-116), la formation de DC va avoir du mal à revenir sur la 10ème place à l'Est.

Grâce à Paolo Banchero (30 points et 12 rebonds) et Markelle Fultz (25 points), les Floridiens ont remonté un déficit de 16 points ! Avec seulement 13 points inscrits dans le dernier quart-temps, les Wizards ont totalement sombré...

Sans Bradley Beal, Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma, Washington a déçu malgré Corey Kispert (27 points, record en carrière).

- Enfin, dans un match qui sent bon la course pour Victor Wembanyama, les Houston Rockets ont dominé les Detroit Pistons. Avec 33 points pour Kevin Porter Jr et 32 pour Jalen Green, les jeunes talents texans ont fait la différence sur cette partie.

La fin d'une série de 7 défaites consécutives pour les Rockets. Mais celle des Pistons se poursuit avec un 8ème revers de suite malgré Marvin Bagley III (21 points) et Jaden Ivey (18 points et 9 passes décisives). La 19ème en 20 matches pour le pire bilan de la NBA !

SENGUN THROWS NO LOOK DIME 😮🔥 pic.twitter.com/185EdmjsF0 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 1, 2023

Sur quel(s) favori(s) miser à l’Ouest ?