La vérité sur la valeur d’Anthony Davis sur le marché

Anthony Davis est au cœur des rumeurs de transfert depuis le renvoi de Nico Harrison. Parce que les Dallas Mavericks semblent engagés dans un processus de reconstruction autour de Cooper Flagg. Plusieurs équipes ont déjà été présentées comme des destinations potentielles pour l’intérieur All-Star : les Detroit Pistons s’intéresseraient à son profil, etc. Mais entre vouloir AD et faire ce qui est nécessaire pour le récupérer, il y a des pas que des franchises ne sauraient franchir.

Selon Tim Bontemps, les clubs ne se pressent pas au portillon pour le vétéran qui possède un contrat massif et est encore une fois blessé. Et ce n’est… ABSOLUMENT PAS surprenant. Dès le départ, nous avions souligné que la valeur du joueur sur le marché ne serait probablement pas à la hauteur de son niveau de jeu. Parce qu’il va fêter ses 33 ans, parce que son corps lui fait défaut et parce qu’il touchera encore 63 millions de dollars dans deux saisons.

Donc toutes les offres avec plusieurs tours de draft, des jeunes talents… autant oublier tout ça. Si les Mavericks veulent vraiment se séparer d’Anthony Davis en cours de saison, ils devront sans doute le brader. Il ne serait même pas si surprenant qu’il reste à Dallas encore quelques mois, le temps de montrer qu’il peut jouer avant d’être éventuellement échangé pendant l’intersaison.

Anthony Davis, une équipe inattendue intéressée ?