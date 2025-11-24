Une équipe surprise et nouvellement ambitieuse pourrait faire une proposition aux Dallas Mavericks pour Anthony Davis. L'Est pourrait en être changé.

La saison d’Anthony Davis prend une tournure plutôt inattendue. Alors que les Dallas Mavericks cherchent des solutions après un début d’exercice catastrophique, une franchise que personne n’attendait sur ce dossier se serait positionnée : les Detroit Pistons.

C’est Kendrick Perkins qui a relancé la machine à rumeurs en évoquant l’intérêt du leader de l’Est pour l’intérieur.

Les Detroit Pistons comme destination possible

Dans l’émission Road Trippin', l’ancien champion NBA a assuré que la franchise du Michigan suivait Davis de près.

« Mes sources me disent aussi que Detroit a beaucoup d’intérêt pour Anthony Davis », a-t-il expliqué. « Il faut faire correspondre les salaires. Tu te débarrasses de Tobias Harris, qui gagne beaucoup d’argent sur son contrat expirant. Tu peux ajouter un peu de jeune talent, mais tant que tu gardes Cade Cunningham et Jalen Duren et que tu ramènes AD dans cette équipe... »

Un scénario étonnant, mais pas dénué de logique. Les Pistons, portés par un Cade Cunningham en mode superstar, sont l’une des sensations de ce début de saison. Avec un bilan de 14-2 et le leadership de Jalen Duren dans la peinture, Detroit est devenu un véritable candidat dans la Conférence Est.

Dallas toujours dans l’incertitude avec Anthony Davis

À Dallas, la situation est tout autre. Depuis son arrivée dans le Texas, Anthony Davis enchaîne les pépins physiques, d’abord à l’adducteur, puis au mollet.

S’il affiche encore un rendement solide lorsqu’il est sur le parquet (20,8 points à 52 %, 10,2 rebonds et 1,2 contre en cinq matchs joués), son indisponibilité chronique pèse lourd sur les Mavericks, déjà en reconstruction depuis le départ de Luka Doncic.

La direction texane, qui semble prête à écouter les offres concernant une éventuelle cession du pivot, pourrait donc être tentée de céder sa star. On sait déjà les New York Knicks très intéressés, voici donc un autre poids lourd de l’Est qui entre dans la danse.

Des Pistons assez ambitieux pour tenter le coup ?

Le profil de Davis, malgré les blessures, reste celui d’un All-Star majeur capable de changer le visage d’une équipe.

Detroit, qui n’avait plus connu un tel départ depuis l’ère Chauncey Billups, pourrait se laisser tenter par un mouvement audacieux pour accélérer encore son ascension.

Mais entre les salaires, l’historique médical du joueur et les besoins de Dallas, un tel transfert reste très hypothétique. La seule certitude, c’est que la situation d’Anthony Davis devrait alimenter les discussions jusqu’à la trade deadline.