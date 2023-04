Anthony Davis, le patron c’est bien lui !

Avant l'entame de ce premier tour des Playoffs face aux Memphis Grizzlies, l'intérieur des Los Angeles Lakers Anthony Davis a réalisé une promesse à son entraîneur Darvin Ham : apporter une "défense élite" à son équipe.

L'ex-talent des New Orleans Pelicans a fait son job. Grand artisan de la qualification des Angelenos (4-2), le natif de Chicago a enchaîné les performances impressionnantes sur cette série. Pas toujours adroit offensivement, le joueur de 30 ans a maintenu des standards incroyablement élevés défensivement.

Au point de dominer, de la tête et des épaules, un certain Jaren Jackson Jr, récent DPOY...

Anthony Davis, une masterclass défensive

En réalité, AD a tout simplement donné une leçon aux jeunes Grizzlies. En patron, il a fait de la peinture son bureau sur l'ensemble de cet affrontement. Si le Game 6 (125-85) la nuit dernière s'impose comme son chef d'œuvre avec un impact défensif absolument incroyable pour dégoûter ses adversaires, il a imposé sa loi tout au long de cette affiche.

Sans parler des tirs contestés, Davis affiche une moyenne de 4,3 contres sur ce premier tour ! Au total, en 6 matches, il a donc compilé 26 contres... c'est mieux que l'intégralité des joueurs de Memphis (21). Il s'agit d'ailleurs d'un record en NBA depuis Serge Ibaka en 2010.

Plus fort encore, l'intérieur a insufflé cette mentalité à ses partenaires. Il y a encore eu quelques oublis, mais le collectif californien a eu une belle intensité de ce côté du terrain. Avec 15 contres la nuit dernière, les Lakers ont réalisé un record de franchise.

"Je ne peux pas contrôler le fait que le ballon va aller dans le panier à chaque fois. Mais sur le plan défensif, je peux contrôler beaucoup de choses. Et cela alimente l'attaque. Peu importe ce que je fais, je veux être capable de laisser une trace dans le jeu sur le plan défensif", a résumé Anthony Davis au micro d'ESPN. "Il a été AD. Le monde le sait. Les basketteurs le savent. Les compétiteurs le savent. A quel point il est dominant défensivement. Il a été AD. Il a été spectaculaire", a admiré son coéquipier LeBron James en conférence de presse.

Sur ce fameux G6, Davis a ainsi enregistré 16 points, 14 rebonds et donc 5 contres. Sans rien forcer offensivement (6/9 aux tirs), il a eu un impact énorme sur les débats. La preuve avec son différentiel : +31.

Et dans sa zone, les Grizzlies n'ont jamais trouvé la clé...

Les statistiques défensives impressionnantes d’Anthony Davis

Un vrai leader

En Playoffs, les espoirs des Lakers reposent, sans surprise, sur lui. A 38 ans, LeBron James repousse, encore et encore, les limites. Et malgré un apport toujours impressionnant, il n'a plus la capacité de porter, des deux côtés du parquet, une équipe sur ses épaules.

En bonne santé, AD peut le faire. Et pour le moment, à l'exception d'une frayeur au Game 1, son corps ne le lâche pas. Pour montrer l'exemple, il n'hésite d'ailleurs pas à tout donner. A +30 dans le troisième quart-temps, il s'est jeté dans le public pour sauver un ballon. Et il a récupéré la possession !

Les fans californiens ont d'ailleurs apprécié en scandant son nom après cette action. Et cette volonté symbolise la mentalité des Lakers depuis le début de ces Playoffs. Comme en saison régulière, cette formation a parfois des absences ou du retard à l'allumage.

Mais avec l'envie de rêver d'un titre, ils ont tout de même réussi à créer un état d'esprit combattif. A l'image des efforts d'Austin Reaves, de Jarred Vanderbilt ou encore de Rui Hachimura.

"Les choses ne s'arrêtent pas là. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes heureux d'avoir pu atteindre le deuxième tour, mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons encore beaucoup de travail à faire", a d'ailleurs martelé Anthony Davis.

Avec un Anthony Davis à ce niveau, les Angelenos veulent et peuvent rêver. Avec l'importance de la défense à ce stade de la compétition et aussi des individualités, ils ont des armes importantes. Cependant, après la réussite du premier test face aux Grizzlies, le second, face aux Golden State Warriors ou les Sacramento Kings, s'annonce également relevé.

Mais avec le boss AD sur le terrain, les Lakers auront toujours un coup à jouer.

