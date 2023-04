LeBron James dans l’histoire des Playoffs avec Derek Fisher

Les Los Angeles Lakers sont officiellement qualifiés pour le deuxième tour des Playoffs. En dominant très largement le Game 6 (125-85), LeBron James et ses partenaires ont pris le meilleur sur les Memphis Grizzlies (4-2).

A 38 ans, le King continue de marquer l'histoire de la NBA. En Playoffs, l'ailier des Lakers dispose déjà de nombreux records : matches joués, minutes jouées ou encore les points marqués. Et désormais, le natif d'Akron s'impose également comme le joueur avec le plus de séries remportées !

En réalité, James se retrouve désormais à égalité avec Derek Fisher avec 40 affrontements gagnés en Playoffs. Dans cette catégorie, LBJ domine de nombreuses légendes de la Ligue comme Robert Horry (39), Kareem Abdul-Jabbar (37), Tim Duncan (35), Kobe Bryant (33) ou encore Scottie Pippen (33).

Lors du prochain tour, le leader californien aura donc l'opportunité de s'emparer seul de ce record. Pour autant, la tâche ne sera pas facile avec un adversaire coriace en perspective : les Golden State Warriors ou les Sacramento Kings.

Avec une longévité toujours aussi impressionnante, LeBron James n'a pas fini d'affoler les compteurs.

Players with the most Playoff series won in NBA History: (UPDATED)

40 — LeBron James

40 — Derek Fisher

39 — Robert Horry

37 — K. Abdul-Jabbar

35 — Tim Duncan

33 — Kobe Bryant

33 — Scottie Pippen

LeBron ties Derek Fisher for most Playoff series won in NBA History. pic.twitter.com/8HP3u32EgV

— LeBron Muse (@BronMuse) April 29, 2023