Selon Marc Stein, Anthony Davis pencherait pour une fin de saison à Dallas malgré les rumeurs persistantes à l’approche de la deadline.

Malgré les rumeurs persistantes à l’approche de la trade deadline, Anthony Davis ne semble pas pressé de quitter les Dallas Mavericks. Selon Marc Stein, l’intérieur vedette préférerait rester à Dallas jusqu’à la fin de la saison, en dépit de l’intérêt exprimé par plusieurs équipes ces dernières semaines.

Les Mavericks continuent officiellement d’écouter les appels concernant Davis avant le 5 février, mais la dynamique autour d’un éventuel deal paraît aujourd’hui limitée.

Une volonté de stabilité après une année mouvementée

Stein explique que la position de Davis s’inscrit dans un contexte personnel et sportif particulier, marqué par une succession d’événements difficiles.

« Mon meilleur ressenti concernant Davis reste qu’il préférerait rester en place pour le reste de la saison, après avoir encaissé le choc de son transfert soudain des Lakers vers Dallas en février dernier, puis une série de blessures depuis son arrivée chez les Mavericks », écrit l’insider.

Touché aux ligaments de la main gauche le 8 janvier, Davis devrait être absent jusqu’au mois de mars, un élément qui a nettement refroidi les discussions autour d’un transfert à court terme.

Peu de momentum autour d’un trade imminent

Toujours selon Stein, il existe peu de signaux concrets indiquant une volonté de Dallas d’accélérer un dossier Anthony Davis avant la deadline. L’intérêt de certaines équipes, notamment des Atlanta Hawks et des Toronto Raptors, aurait d’ailleurs nettement diminué depuis l’annonce de sa blessure à la main.

En interne, la franchise texane serait même curieuse de voir ce que pourrait donner un trio composé de Davis, du rookie Cooper Flagg et de Kyrie Irving, même si la disponibilité d’Irving cette saison reste très incertaine après sa rupture du ligament croisé antérieur.

Une décision stratégique reportée à plus tard

Au-delà du sportif, le dossier Davis reste aussi lié à sa situation contractuelle. L’ancien Laker sera éligible à une extension dès l’été, pouvant aller jusqu’à quatre ans et 275 millions de dollars. Un engagement lourd que Dallas hésiterait à consentir compte tenu de son historique de blessures.

À ce stade, tout indique donc que le statu quo est privilégié, avec un Anthony Davis disposé à rester à Dallas, au moins jusqu’à la fin de la saison, pendant que les Mavericks évaluent plus sereinement leurs options pour l’avenir.

Rising Stars Challenge : un seul Français sélectionné, Cooper Flagg en tête