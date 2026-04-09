Anthony Davis regrette le manque de respect des Lakers

Transféré aux Dallas Mavericks en l’échange de Luka Doncic, Anthony Davis ne s’est pas senti respecté par les Los Angeles Lakers.

Comme tout le monde, Anthony Davis était sur le cul au moment du trade de Luka Doncic des Dallas Mavericks vers les Los Angeles Lakers. D’autant plus qu’il était impliqué étant donné que c’est lui qui a fait le chemin inverse.

L’intérieur All-Star a d’abord refusé d’y croire avant de vraiment réaliser au moment où il est allé sur la page Twitter de Shams Charania. Du coup, il en a voulu aux Lakers de ne pas l’avoir prévenu.

« Nico m’a appelé. Je décroche et j’entend ‘je t’avais dit que je viendrai te chercher un jour. Je te voulais.’ Je pensais que Nico et Rich me faisaient une blague. Donc j’ai raccroché et j’ai appelé Rob Pelinka. Il m’explique que j’ai été transféré contre Luka. Je n’ai pas compris tout ce qu’il m’a dit. J’entendais sa voix mais je n’arrivais plus à écouter. (…)

J’avais eu de supers conversations avec Rob et JJ au début de la saison. Je jouais très bien. Et personne ne m’a rien dit. J’ai été super surpris du trade. Personne ne m’a prévenu. C’est ce que j’ai eu du mal à digérer.

J’ai eu le sentiment de mériter beaucoup plus de respect. Je suis resté six ans, on a gagné un titre. Et on ne peut même pas m’appeler ou m’envoyer un message pour me dire ce qui va se passer ? »

Anthony Davis précise que Rob Pelinka a essayé de l’appeler, mais seulement au moment où c’était finalement bouclé. Cependant, Nico Harrison et le GM de L.A. ont déjà expliqué par la suite qu’ils ne voulaient pas absolument pas que l’affaire s’ébruite, d’où le fait que personne n’ait été mis au courant.

Anthony Davis dévoile les coulisses complètement folles de son trade contre Doncic