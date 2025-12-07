Anthony Davis avait une revanche à prendre

Catastrophique contre l'Oklahoma City Thunder, l'intérieur des Dallas Mavericks Anthony Davis a passé ses nerfs sur les Houston Rockets.

En back-to-back, Anthony Davis a totalement changé de visage. Samedi, l'intérieur des Dallas Mavericks a raté son match contre l'Oklahoma City Thunder (111-132) : 2 points à 1/9 aux tirs. Certainement frustré par sa performance individuelle, il s'est vengé sur les Houston Rockets (122-109) : 29 points à 14/19 aux tirs, avec 8 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre.

Déterminant dans la victoire de son équipe, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers avait clairement à cœur de réagir. Face à lui, les Rockets n'ont jamais trouvé la solution. Et il a été impactant, des deux côtés du parquet, pour offrir ce succès aux Mavs.

Une réaction d'orgueil salué par son entraîneur Jason Kidd.

"Il s'est parfaitement repris sur ce match. Ça arrive. Nous avons tous des mauvais matches. Et c'est toujours sur le suivant qu'il faut montrer à quel point tu peux être important pour l'équipe, tant en défense qu'en attaque.

Il a été présent aux rebonds, a joué ses duels, a dissuadé les attaquants adverses et a marqué. Je pense que le match a été un peu plus facile pour lui", a ainsi apprécié son coach devant la presse.

En général, la vie des Mavs est aussi plus facile avec Anthony Davis. Avec lui, la franchise affiche d'ailleurs un bilan à l'équilibre : 5 victoires pour 5 défaites. S'il parvient à rester loin de l'infirmerie, AD a la capacité à relancer Dallas (9-16, 12ème à l'Ouest).

