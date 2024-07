Anthony Edwards arrogant, Steve Kerr en redemande !

Anthony Edwards n'a pas sa langue dans sa poche. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Qu'il s'agisse d'apostropher Charles Barkley dans un langage fleuri en direct ou de chambrer son idole Kevin Durant, le rookie de l'année 2022 n'a pas froid aux yeux. Au sortir d'une dernière punchline lâchée depuis Las Vegas, où Team USA prépare les Jeux de Paris 2024, dans laquelle le natif de Géorgie affirmait se voir comme "l'option N°1" de la sélection américaine, Steve Kerr, son entraîneur, n'a pas tardé à réagir.

Anthony Edwards on how he fits in with Team USA:

“I’m still the number one option. Y’all might look at it differently…They’ve got to fit in around me. That’s how I feel.”

(via @BenGolliver)

pic.twitter.com/ru4eqfrDuZ

— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 7, 2024