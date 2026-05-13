L'arrière des Minnesota Timberwolves Anthony Edwards n'a pas la solution pour limiter l'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama.

Anthony Edwards et les Minnesota Timberwolves ont subi la loi de Victor Wembanyama. Lors du Game 5, le Français a sorti le grand jeu pour participer à la victoire des San Antonio Spurs (126-97). Et les Wolves n'ont jamais semblé en mesure de stopper le prodige texan.

Auteur de 27 points et 17 rebonds, le Tricolore a dominé les débats. Surtout dans le premier quart-temps avec un total de 18 points. Totalement déchaîné, il a donné une véritable leçon à la défense de Minnesota.

Devant les médias, Edwards a réalisé un aveu d'impuissance face à Wembanyama.

"Ce soir, sur certaines actions de Victor, tu n'as pas vraiment une réponse à apporter. On espérait juste qu’il rate ses tirs, mais il les a tous réussis. Il a démarré en force et enchaîné les paniers. J’ai l’impression qu’on s’est adaptés et qu’on est revenus dans le match.

On a vraiment essayé de sortir de cette mauvaise passe. Mais ils ont fini par reprendre l’avantage et ont commencé à nous punir en transition", a résumé Anthony Edwards.

On peut compter sur les Wolves et Anthony Edwards pour se battre jusqu'au bout. Mais effectivement, sur ce Game 5, ils n'ont pas été en mesure de gérer le problème Victor Wembanyama.

« Les Spurs plus compliqués à jouer » sans Wembanyama selon Edwards