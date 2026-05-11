Après l’expulsion de Victor Wembanyama, Anthony Edwards a assuré que les Spurs étaient devenus encore plus compliqués à défendre.

Victor Wembanyama a quitté le parquet prématurément, mais Anthony Edwards assure que cela n’a pas facilité la tâche des Minnesota Timberwolves. Au contraire, la star de Minnesota estime que les San Antonio Spurs sont devenus encore plus compliqués à défendre après l’expulsion du Français.

Lors de la victoire des Wolves face aux Spurs (114-109) dans le Game 4, Victor Wembanyama a été expulsé au début du deuxième quart-temps après un coup de coude jugé excessif sur Naz Reid. Les arbitres ont transformé la faute offensive initiale en Flagrant 2 après revisionnage de la vidéo.

Mais après la rencontre, Anthony Edwards a surpris tout le monde en expliquant que l’absence du Français avait complètement changé le visage de San Antonio.

« Je pense que c’était en quelque sorte plus difficile », a expliqué Edwards. « Bien sûr qu’ils sont une excellente équipe avec lui sur le terrain, mais ils jouent beaucoup plus lentement quand il est là parce que tout tourne autour de lui. »

Le leader des Wolves a ensuite développé son idée, estimant que les Spurs avaient joué avec davantage de liberté une fois Wembanyama expulsé.

« Quand il n’est plus sur le terrain, tout le monde joue. C’est comme ça quand une équipe perd son meilleur joueur : tout le monde joue libéré, tout le monde prend plus de tirs, les gars ont davantage confiance. Donc je pense que c’était beaucoup plus compliqué, honnêtement. »

Une sortie qui risque forcément de faire réagir, tant Victor Wembanyama reste au cœur du système des Spurs. Avant son expulsion, le Français avait encore pesé défensivement dans la rencontre.

Et même si Edwards assure qu’offensivement les Spurs étaient plus durs à contenir, l’absence de Wembanyama a clairement pesé en fin de match. Comme le rappelle Antoine dans le récap, les Wolves ont repris le contrôle de la rencontre dans le quatrième quart en attaquant davantage la raquette.

Au final, cette action a changé le cours de la série, les Wolves étant revenus à 2-2. Victor Wembanyama et les Spurs sont désormais dans l’attente de la décision de la NBA, qui va décider si le Français mérite ou non d’être suspendu pour le Game 5.