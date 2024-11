Le début de saison décevant des Minnesota Timberwolves commence à entraîner de la frustration. Après la défaite face aux Sacramento Kings (104-115), Anthony Edwards a d'ailleurs pesté contre l'attitude des fans, qui ont hué l'équipe à domicile.

Mais très agacé, le jeune leader des Wolves a également poussé un coup de gueule sur le collectif de Minnesota. Sans aucun filtre, le talent de 23 ans a déploré des manques dans la vie du vestiaire des Timberwolves.

"Vous voulez savoir quoi, pourquoi on est nul ? Peu importe combien, tous les 15, on rentre dans notre propre coquille et donc on s'éloigne les uns des autres. C'est une évidence. On le voit. Je le vois, l'équipe le voit, les entraîneurs aussi.

En tant qu'équipe, on est tellement soft en interne. Pas par rapport aux autres équipes, mais en interne, on est soft. On ne peut pas se parler. Juste une bande de petits gamins. Tout le monde, toute l'équipe.

On n'arrive pas à se dire les choses. Et on doit régler ça, car on ne peut pas continuer sur cette voie. On est tellement négatif en ce moment. Lors des dernières années, on était comme ça (avec un geste pour dire proche, ndlr). Et j'ai l'impression qu'on s'est progressivement éloigné les uns des autres.

Ce qui est le plus fou, car on a déjà été ensemble pour la majorité. On a eu deux nouveaux joueurs, c'est tout. Tous les autres ont déjà été ensemble. Je suis censé aider à régler les choses, parfois c'est dur. Quand tu regardes tout le monde et que chacun a un objectif différent.

Qu'est-ce que je dois dire ? Je tente de m'améliorer sur cet aspect, de trouver ce qu'il faut dire pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde", a lancé Anthony Edwards.

Des mots très forts de la part d'Anthony Edwards. Un discours suffisant pour réveiller les Wolves ? Ou au contraire, l'éloignement ressenti va s'accentuer face à cette crise ? En tout cas, Minnesota, 12ème à l'Ouest, va vite devoir réagir pour éviter de rater le bon wagon dans la course aux Playoffs.

🎙️ Hoop Culture Vol.52 : Anthony Edwards, Quincy Jones, Stephen Curry...