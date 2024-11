Anthony Edwards furieux contre les fans des Timberwolves

Les Minnesota Timberwolves ont perdu 7 de leurs 9 derniers matches et sont loin de leur rythme de la saison dernière. La frustration gagne certains joueurs, comme on a pu le voir avec Rudy Gobert notamment, mais aussi les fans. A domicile la nuit dernière, la défaite contre Sacramento a provoqué des huées en provenance des tribunes. Anthony Edwards, qui n'a visiblement jamais connu d'ambiance tendue et hostile à la maison dans sa jeune carrière, n'a pas caché son énervement face à cette situation.

"Putain, les fans nous huent. Merde, c'est une dinguerie. On se fait huer dans notre propre salle. Quel putain de manque de respect, c'est fou", a expliqué Edwards après la rencontre.

L'atmosphère n'est pas des plus sereines dans ce début de saison pour Minnesota, qui pointe à la 12e place du classement de la Conférence Ouest, à trois victoires, déjà, du top 6.

Anthony Edwards avait démarré sur les chapeaux de roue, notamment à 3 points, mais est un peu rentré dans le rang. Le départ de Karl-Anthony Towns, échangé durant l'intersaison avec Julius Randle, n'est pas encore digéré, c'est assez clair.