Anthony Edwards, les nouvelles ne sont pas bonnes

Minnesota a gagné le Game 4 contre Denver, mais les Wolves ont peut-être perdu bien plus qu’un simple morceau de rotation. Le succès 112-96 leur a offert un avantage 3-1 dans la série, avec une performance folle d’Ayo Dosunmu, auteur de 43 points en sortie de banc. Mais la soirée a surtout été marquée par deux blessures majeures : la rupture du tendon d’Achille droit de Donte DiVincenzo, sorti après seulement 1 minute et 19 secondes, et la blessure au genou gauche d’Anthony Edwards en fin de première mi-temps.

Pour DiVincenzo, le verdict est terrible et définitif : saison terminée, opération prévue, et une absence qui pourrait déborder largement sur la prochaine campagne. Pour Edwards, le diagnostic a été moins catastrophique que redouté, mais il reste très préoccupant. Selon les premières informations, son genou serait structurellement intact, sans lésion ligamentaire, mais la star des Wolves souffrirait d’une hyperextension accompagnée d’une contusion osseuse. Une blessure qui devrait l’éloigner des parquets plusieurs semaines.

La question n’est donc plus vraiment de savoir si Minnesota reverra Edwards contre Denver. Sauf surprise majeure, ce sera non. Les Wolves auront trois balles pour conclure, mais probablement sans leur franchise player. La vraie interrogation concerne la suite : si Minnesota valide sa qualification rapidement, pourra-t-il survivre au début du deuxième tour sans Edwards, puis espérer son retour en cours de série ?

Le Game 4 a prouvé que l’équipe avait de la ressource, entre Dosunmu, Julius Randle, Rudy Gobert et une défense encore capable d’étouffer Denver. Mais sans DiVincenzo et sans Edwards, la marge s’est brutalement réduite. Minnesota menait 3-1 dimanche matin. Quelques heures plus tard, son printemps semblait déjà beaucoup plus fragile.