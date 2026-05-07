Après la claque du Game 2, Anthony Edwards ne valide pas totalement l’analyse de son coach Chris Finch.

Les Minnesota Timberwolves ont subi une lourde défaite face aux San Antonio Spurs (133-95) lors du Game 2 de leur série du deuxième tour. Anthony Edwards n’a pas esquivé le sujet… tout en nuançant le discours de son coach.

Après la rencontre, Chris Finch avait été très direct, estimant que son équipe s’était fait « marcher dessus » (« punked », en VO). Une lecture que ne partage pas totalement Anthony Edwards.

« “Punked”, c’est abusé », a réagi l’arrière. « On doit juste regarder la vidéo, voir ce qu’on peut en tirer. On sait où on a eu du mal, et il faut revenir en essayant de matcher leur intensité physique. »

Pour Edwards, le problème ne tient pas à un relâchement après la victoire du Game 1, mais plutôt à l’écart d’intensité entre les deux équipes.

« On a commencé le match trop tranquilles. Eux sont arrivés physiques, ils nous ont pris tout-terrain, ils étaient plein d’énergie. On s’y attendait, mais nous on était trop mous. »

Ce qui ressemble bien à une équipe trop relâchée :

« Je ne dirais pas ça. Ils étaient juste l’équipe la plus désespérée et prête à tout, je pense que c’est le bon terme. »

En tout cas, la série est désormais à égalité (1-1), et le Game 3 s’annonce déjà électrique au Target Center. Edwards s’attend à une ambiance particulièrement chaude.

« Ils vont être à fond. Ça va être le chaos, ils seront partout, complètement bourrés. Ça va être très bruyant. »

Limité à 12 points, avec un temps de jeu limité, Anthony Edwards sait qu’il doit, tout comme son équipe, réagir dans le Game 3 et éviter de se faire marcher dessus…

Edwards avait prévenu les Wolves mais ils n’ont pas écouté