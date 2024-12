Anthony Edwards sur un nuage après « le tir préféré de sa carrière »

Une action mémorable pour conclure un come-back dingue. Pourtant encore menés de 12 points à 3 minutes de la fin, les Minnesota Timberwolves ont renversé les Houston Rockets (113-112). Pour l'emporter, les Wolves ont pu compter sur Anthony Edwards, auteur du panier de la victoire à 23 secondes du terme.

A 110-112, l'arrière de Minnesota a pris ses responsabilités et a donc dégainé à trois points. Un tir décisif et qui va rester comme un moment fort de la carrière du jeune talent de 23 ans. A quel point ? Il s'agit tout simplement de son "tir préféré" jusqu'à maintenant.

"Dans cette situation, je joue rarement pour égaliser. J'avais déjà fait mon choix dans ma tête. Quand j'ai reçu le ballon, je savais déjà que j'allais prendre ma chance à trois points. Je ne savais juste pas si j'allais prendre un tir normal ou un step-back.

C'est mon tir préféré en carrière. J'aurais dû célébrer comme Stephen Curry ! (...) Nous ne devions pas gagner ce match. Donc nous sommes tellement heureux. C'était incroyable. Juste incroyable", a résumé Anthony Edwards face à la presse.

Revenir d'une telle situation et gagner de cette manière, Anthony Edwards a effectivement dû se croire en plein rêve.

ANT DRILLS THE THREE TO COMPLETE THE COMEBACK FOR THE WOLVES 🤯 pic.twitter.com/WKQ7CXLVMI

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2024