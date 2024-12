Le leadership de Kevin Durant a longtemps suscité des débats. "Pas assez vocal", l'ailier des Phoenix Suns a même reçu des critiques. Coéquipier de KD avec Team USA, Anthony Edwards a tenu à prendre la parole pour le défendre.

A l'occasion d'un entretien accordé à Fox Sports, l'arrière des Minnesota Timberwolves a démonté les critiques autour de son ainé. Même sans beaucoup parler, Durant reste un leader exemplaire pour le jeune talent de 23 ans.

"Ce sont des conneries ! Tout ce qui l'intéresse, c'est le basket. Si votre meilleur joueur ne s'intéresse qu'au basket, c'est une façon d'être un leader. Je pense que les gens considèrent que le leadership se limite à la voix. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'être un leader. C'est vraiment un grand leader.

Il a été un leader pour moi avec Team USA parce que c'était ma grande première et que je n'avais pas l'habitude. Il m'a pris sous son aile et j'ai suivi tout ce qu'il faisait. Pour moi, il est génial. Je ne me soucie pas vraiment de ce que les gens disent de lui", a assuré Anthony Edwards.

Il s'agit d'un point intéressant : le leadership de Kevin Durant n'a jamais été critiqué par ses ex-coéquipiers. Au contraire. Et il s'agit certainement de la meilleure réponse à ses détracteurs.

