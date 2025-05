A domicile, les Minnesota Timberwolves ont perdu le Game 1 face aux Golden State Warriors (88-99). En difficulté aux tirs (0/8), Anthony Edwards a eu du mal à allumer la machine avec 1 point en première période. Par la suite, il s'est repris pour finir à 23 points (9/23).

Pour autant, dans son attitude, l'arrière de 23 ans n'a pas été irréprochable. Et l'entraîneur des Wolves Chris Finch n'a pas vraiment apprécié. Devant les médias, le coach de Minnesota l'a mis devant ses responsabilités de leader.

"Tout commence avec Ant. J'ai trouvé qu'il avait du mal, et ensuite on pouvait voir que la lumière s'éteignait petit à petit pendant un moment. On parle de quoi ? Il est le leader cette équipe. Tu dois sortir sur le parquet et donner le ton.

Si ton tir ne rentre pas, tu dois quand même apporter ton énergie. Si je dois parler aux gars pour qu'ils aient la bonne énergie avant le premier match d'un deuxième tour de Playoffs, alors on n'est pas sur la même page", a recadré Finch en conférence de presse.

De son côté, Edwards a d'ailleurs assumé face aux médias.

"Les gens vont essayer de blâmer n'importe quoi, n'importe qui. Ils peuvent me blâmer moi. Nous n'avons tout simplement pas assez bien joué", a-t-il ainsi résumé.

Autant dire qu'une grosse réaction d'Anthony Edwards sera donc attendue au Game 2.

