Après Evan Mobley, un nouveau trophée pour les Cavaliers

Kenny Atkinson a été nommé Coach Of the Year un an après sa nomination sur le banc des Cleveland Cavaliers.

La course pour le Coach Of the Year était pliée au bout d’un mois ou presque. Les Cleveland Cavaliers ont commencé la saison avec 15 victoires de suite et tout semblait déjà indiquer que Kenny Atkinson récupérerait le trophée au printemps. Il a effectivement été nommé par le panel des votants choisis par la NBA, après avoir déjà été récompensé par ses pairs il y a un mois. Il a récolté 59 premières places sur 100 possibles.

Ironie ou non, Atkinson devance l’homme dont il a pris le relais sur le banc de la franchise de l’Ohio. JB Bickerstaff termine deuxième après avoir complètement relancé les Detroit Pistons, qui sont passés de 14 à 44 victoires avant de s’incliner de peu contre les New York Knicks au premier tour des playoffs. Ime Udoka (Houston Rockets) complète le podium.

Kenny Atkinson a su développer une machine offensive à l’efficacité historique du côté de Cleveland. Les Cavaliers ne sont pas passés loin de finir avec le meilleur bilan de leur Histoire. Ils ont gagné 64 matches (le record étant de 66 wins) en enchaînant trois séries de plus de 10 succès : 15, 12 et 16. Evan Mobley a notamment passé un palier auprès de son nouvel entraîneur, notamment en attaque même s’il a été élu DPOY. C’est donc le deuxième trophée de la saison pour l’organisation.