Après Wembanyama, Keldon Johnson offre un nouveau trophée aux Spurs

Les Spurs continuent de ramasser les trophées. Deux jours après le sacre de Victor Wembanyama comme Defensive Player of the Year, San Antonio a vu Keldon Johnson être élu Sixth Man of the Year pour la saison 2025-26. Une belle récompense pour un joueur qui n’a pas toujours eu un parcours linéaire dans le Texas, mais qui a fini par trouver une vraie place dans cette version ambitieuse des Spurs.

Johnson n’a pas gagné ce trophée sur le simple récit du sacrifice. Il l’a aussi mérité par sa production et par sa régularité. Le swingman a disputé les 82 matches de saison régulière, tous en sortie de banc, une rareté en soi, pour compiler 13,2 points, 5,4 rebonds et 1,4 passe en 23,3 minutes de moyenne, avec 51,9 % au tir et 36,3 % à 3-points. Il a surtout été capable de donner du punch au second unit sans casser l’équilibre collectif d’une équipe qui a terminé avec 62 victoires, soit le deuxième meilleur bilan de la ligue.

Il y a aussi une petite portée historique dans ce trophée. Johnson devient seulement le deuxième Spur à remporter le Sixth Man of the Year après Manu Ginobili. Il a même battu le record de franchise d’El Manu pour le nombre de points inscrits en sortie de banc sur une saison, avec 1081 unités. De quoi renforcer encore un peu plus son importance dans un effectif où son énergie et son intensité sont souvent décrites comme contagieuses.

Au vote, Johnson a récolté 63 premières places devant Jaime Jaquez Jr. et Tim Hardaway Jr.