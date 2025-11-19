Stephon Castle souffre d’une élongation du fléchisseur de la hanche gauche et manquera une à deux semaines. Comme pour Victor, les Spurs vont jouer la carte de la prudence.

San Antonio devra se passer de Stephon Castle pendant au moins une semaine. Excellent depuis le début de la saison, il souffre d’une élongation du fléchisseur de la hanche gauche et sera réévalué dans un délai d’une à deux semaines selon ESPN.

L’arrière s’est blessé lors de la victoire des Spurs contre Sacramento. Il n’est pas revenu après la mi-temps, et l’IRM passée lundi a révélé une élongation du fléchisseur de la hanche gauche. Avant cette coupure, Castle tournait à 17,3 points, 7,5 passes et 5,8 rebonds, des chiffres qui en faisaient déjà l’un des moteurs de l’équipe aux côtés de Victor Wembanyama.

Mitch Johnson, le coach de San Antonio, a tenté de temporiser tout en reconnaissant l’incertitude inhérente à ce type de blessure. Il a expliqué qu’avec les muscles et les tissus mous, « il faut travailler un peu, voir comment le corps réagit, puis retravailler un peu et observer encore », une manière de rappeler que les Spurs avanceront avec prudence.

Une absence qui tombe mal pour San Antonio

Sans Castle, les Spurs perdent un créateur essentiel dans leur système offensif. Sa capacité à porter la balle, à initier les actions et à défendre sur les lignes arrière adverses manquera immédiatement. Son absence oblige les Spurs à redistribuer les responsabilités, notamment sur DeAaron Fox (26 pts cette nuit) ou Devin Vassell (5 passes cette nuit, meilleur passeur), alors que l’équipe retrouvait une certaine stabilité depuis deux semaines.

La durée annoncée d’une à deux semaines est à la fois rassurante et frustrante. Les Spurs évitent le pire, mais la gestion quotidienne reste délicate. Les blessures musculaires évoluent parfois de manière imprévisible, ce qui explique la prudence du staff.

San Antonio va devoir affronter une calendrier dense sans deux de ses jeunes cadres. On rappelle que Victor Wembanyama pourrait être absent près d'un mois. À l’Ouest, le moindre passage à vide peut coûter plusieurs places, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur le collectif.

Castle sera réévalué la semaine prochaine. Le staff espère évidemment une récupération rapide, mais la priorité demeure d’éviter toute rechute. Comme pour Victor, Castle est un élément central dans la rotation et une gestion maîtrisée est indispensable pour accompagner sa progression sur la saison entière.

