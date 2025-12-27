Les Los Angeles Lakers n'avaient vraiment pas besoin d'une telle nouvelle... Dans une période compliquée (3 défaites consécutives), la franchise californienne a perdu Austin Reaves sur blessure ! Touché face aux Houston Rockets (96-119), le joueur de 27 ans souffre d'une blessure au mollet.

Victime d'une élongation, de grade 2, du muscle gastrocnémien, l'arrière sera indisponible pour au moins un mois. Auteur d'un excellent début de saison (26,6 points, 6,3 passes décisives et 5,2 rebonds de moyenne), Reaves risque de laisser un vrai vide dans le jeu des Angelenos.

Sans lui, d'autres joueurs vont devoir prendre des responsabilités plus importantes à la création. On pense forcément à LeBron James, attendu au tournant pour épauler Luka Doncic. Dans le 5 majeur californien, Marcus Smart est pressenti pour le remplacer.

Sans avoir l'impact offensif d'Austin Reaves, l'ex-joueur des Boston Celtics pourrait incarner une solution aux problèmes défensifs des Lakers. Sans lui pendant trois matches en décembre (déjà en raison de son mollet), Los Angeles avait réussi à limiter les dégâts : 2 victoires pour 1 défaite.

Cette équipe sera-t-elle en mesure de trouver des solutions sur une longue période ? Surtout en étant dans une mauvaise dynamique ? Le coach JJ Redick va devoir s'adapter.

Luka Doncic - Austin Reaves, une bromance qui risque d’impacter les Lakers