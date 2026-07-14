Austin Reaves se confie sur le départ de LeBron et sa relation avec Doncic

Austin Reaves n’a jamais connu une saison NBA sans LeBron James. Le nouveau visage des Lakers reconnaît ne pas encore avoir totalement digéré son départ.

Austin Reaves n’a encore jamais connu une saison NBA sans LeBron James à ses côtés. Après cinq années passées ensemble aux Los Angeles Lakers, l’arrière de 28 ans va devoir s’habituer à une nouvelle réalité. Et il reconnaît lui-même qu’il n’a pas encore totalement pris la mesure de ce changement.

Tout juste prolongé pour quatre ans et 180 millions de dollars, après avoir accepté cinq millions de moins que l’accord initialement envisagé afin de donner davantage de flexibilité aux Lakers, Reaves s’est exprimé sur le départ de LeBron et le nouveau visage de la franchise.

« Honnêtement, je ne sais pas si j’ai déjà vraiment digéré tout ça. J’y pensais un peu hier soir quand je suis arrivé. Commencer une saison sans lui dans l’équipe va être différent pour moi. C’est à peu près tout ce que j’ai connu : lui qui est là, qui plaisante et qui se comporte comme s’il avait 15 ans. Mais c’est sa décision et, comme je l’ai dit, je n’ai que de l’amour et du respect pour lui. Et oui, j’espère qu’on jouera bientôt au golf ensemble. »

Reaves était arrivé aux Lakers en 2021 avec un two-way contract, avant de s’imposer progressivement comme l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. Sa progression a été constante et il sort désormais d’une saison à 23,3 points de moyenne, son record en carrière.

Pendant toute cette ascension, LeBron James était là

Son départ marque donc forcément une rupture particulière pour Reaves, à la fois sur le plan sportif et personnel. Mais l’arrière des Lakers ne manque pas de repères pour autant. À commencer par Luka Doncic, avec lequel sa relation semble être devenue extrêmement forte.

« Luka est l’un de mes meilleurs amis sur cette planète. Je lui parle presque tous les jours. Il m’envoie des vidéos de son swing de golf et me demande ce qu’il pourrait faire pour progresser. Et moi, je lui réponds que je ne suis pas coach. »

Au-delà de leur passion commune pour le golf, Reaves et Doncic représentent désormais deux pièces centrales du projet des Lakers. L’organisation a d’ailleurs clairement choisi de construire sa nouvelle ère autour du Slovène et de l’arrière américain.

Reaves a également expliqué que sa décision de prolonger à Los Angeles reposait largement sur sa confiance dans le fonctionnement de la franchise et dans le staff de JJ Redick.

« Les gens qui sont dans cette organisation, la façon dont elle est dirigée et le coaching staff ont joué un rôle majeur. J’ai l’impression que nous voyons beaucoup de choses de la même manière et leur esprit de compétition est l’une des principales raisons. »

Une page immense vient donc de se tourner pour les Lakers et pour Austin Reaves. Mais après avoir grandi pendant cinq ans aux côtés de LeBron James, il se prépare désormais à entrer dans une nouvelle phase de sa carrière. Avec un contrat majeur, davantage de responsabilités et Luka Doncic comme meilleur ami et nouveau partenaire de référence.

Austin Reaves, les Lakers ont subi la pression du marché