Avec le « potentiel illimité de Wembanyama », les Spurs peuvent-ils imiter les Warriors de 2015 ?

Harrison Barnes fait partie des vétérans arrivés à l'intersaison pour aider les San Antonio Spurs à passer un cap. L'ailier de 32 ans sait ce que c'est de voir un groupe jeune progresser petit à petit jusqu'à atteindre l'excellence et le titre de champion NBA. Il l'a connu avec les Warriors, qui l'ont drafté en 2012 et avec lesquels il a été sacré champion NBA en 2015. On lui a donc demandé mercredi, en marge de l'entraînement des Spurs, s'il voyait des similitudes entre cette jeune équipe de Golden State à l'époque et celle des Spurs d'aujourd'hui, où il fait office de mentor avec Chris Paul.

"Ce sont des organisations de première classe. Il y a le désir de gagner de haut en bas, chez les employés, le front office, le staff et les joueurs. Il y a aussi une volonté de faire les sacrifices pour y arriver. Est-ce que cette équipe me rappelle les Warriors d'avant le titre ? Avec les Spurs, j'ai le sentiment que l'on est au début du voyage. On essaye d'atteindre ce niveau-là. [...] Quand je suis à San Antonio, je vois aussi tous les jours cinq bannières flotter dans la salle et ça me donne aussi envie de me battre pour continuer ça.

On a un joueur avec un talent spécial et unique, Victor Wembanyama. Il fait tellement de choses et son potentiel est illimité. On a un groupe jeune qui veut faire les choses comme il faut. Quand on parle des Warriors, tout le monde pense aux quatre titres et à la finalité, mais il y a aussi les prémices à tout ça et c'est là qu'on en est avec les Spurs aujourd'hui."

Harrison Barnes, qui tourne à 11.1 points de moyenne cette saison, nous a confirmé que les Warriors conservaient une place de choix dans son coeur. "C'est toujours spécial. Cette année, cela fait 10 ans qu'on a gagné ce titre. C'est une famille, je m'y suis amusé et j'ai des souvenirs fantastiques là-bas".

Barnes avait quitté les Warriors en 2016 et s'était engagé avec les Dallas Mavericks, au sortir des incroyables Finales NBA 2016 perdues contre les Cleveland Cavaliers. Derrière, Golden State avait recruté Kevin Durant et remporté les deux titres suivants.

En termes de construction d'effectif, avec des joueurs draftés par la franchise (Wembanyama, Sochan ou Vassell), à l'image du trio Curry-Thompson-Green, il y a peut-être comme source d'inspiration cette équipe capable de se développer en interne, avec un noyau de joueurs qui se connaissent bien.