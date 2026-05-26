Azzi Fudd, pourquoi elle peut entrer dans l’histoire

Avec cinq paniers à 3 points dans le troisième quart-temps face à New York, Azzi Fudd est entrée dans l'histoire, mais elle est peut-être loin d'en avoir terminé avec les records.

Dimanche soir, dans le match entre le New York Liberty et les Dallas Wings, Azzi Fudd a pris le contrôle du match en inscrivant 24 points en sortie de banc. Mais le fait marquant, ce sont ces six 3 points marqués, dont cinq dans le troisième quart-temps. Avec cette performance, la joueuse des Wings devient la rookie ayant inscrit le plus de paniers derrière l'arc en un seul quart-temps en WNBA.

Dans ce même match qui a vu Dallas s'imposer (91-76), la first pick de la Draft 2026 a battu le record all-time du nombre de 3 pts en un match pour la franchise texane, record détenu par nul autre que Paige Bueckers, qui s'est exprimée sur le sujet : "C'était sans doute une question de temps avant qu'elle ne se mette en route et ne commence à marquer depuis la ligne des trois points. Les records sont faits pour être battus. Je suis content qu'elle ait réussi celui-là."

Pas titulaire et en difficulté pour prendre son shoot depuis le début de la saison, la pression sur ses épaules n'a pas dû arranger les choses. Après avoir pris un peu de temps pour s'acclimater à la WNBA et à sa nouvelle équipe, Azzi s'est enfin libérée face à New York.

Career night for Azzi Fudd 👏 Fudd finished with 24 PTS, 6 3PM, 3 STL and 2 BLK in the @DallasWings win over the Liberty! Her 17 points in the third quarter tie for the 2nd most points by a rookie in ANY quarter in WNBA history, while her six triples tied for the 2nd most in a… pic.twitter.com/ZOD3k9Xcrx — WNBA (@WNBA) May 24, 2026

De nouveaux records à l'avenir

Azzi Fudd avec de la confiance, c'est inarrêtable, c'est ce qui lui a manqué en ce début de saison. Depuis son énorme match face à Syracuse en mars en NCAA où elle a planté 8 paniers derrière l'arc, son pourcentage de réussite à trois points avait diminué. Depuis son premier match de saison régulière WNBA, elle n'en avait inscrit que 4. En un match dimanche, elle en a mis plus que sur ses cinq premières sorties.

Impactante rapidement dans le jeu lorsqu'elle rentre sur le parquet, avec un shoot retrouvé, une association efficace sur le terrain avec Paige Bueckers et Arike Ogunbowale, ainsi qu'une Jessica Shepard pour lui servir des ballons sur un plateau, Azzi a largement les capacités pour aller battre de nouveaux records.

Celui que tout fan de la WNBA rêve de voir tomber, c'est celui du record all-time de trois points marqués en un match, aujourd'hui co-détenu par Rhyne Howard, Arike, Jewell Loyd et Kelsey Mitchell avec 9 paniers. On prend le pari : si Jose Fernandez arrive à bien utiliser Azzi Fudd, le record pourrait ne pas mettre autant de temps qu'on le pensait à tomber.

En plus d'être une énorme scoreuse quand elle joue sans retenue, elle est aussi une joueuse ultra-efficace, encensée par les plus grands. Elle est actuellement la seule joueuse de toute la ligue à être à au moins 55% au global/40% à 3 pts et 90% sur la ligne.

Validée par les légendes

"Jumpshot le plus beau du basket", "meilleure shooteuse que l'on a jamais vu"... Depuis ses années lycée, les éloges n'ont jamais cessé concernant la technique d'Azzi Fudd. En début d'année, Diana Taurasi, l'une des plus grandes joueuses de l'histoire, déclarait ceci : "Je pense qu'Azzi Fudd est la meilleure shooteuse pure que j'ai vue de ma vie. C'est l'une des rares filles qui, quand elle réceptionne la balle, me laisse penser qu'elle ne peut pas rater derrière".

Azzi Fudd adoubée par Taurasi : « la meilleure shooteuse que j’ai vue de ma vie »

La protégée de Stephen Curry, le meilleur shooteur de l'histoire du basket, a toujours impressionné ce dernier : "Elle peut foncer à toute vitesse, s'arrêter net et avoir un tir tout en légèreté. Je pense qu'elle a un tir plus parfait que n'importe qui que j'ai pu voir". À noter que l'arrière de 23 ans a battu le joueur des Warriors à deux reprises dans un petit concours à trois points pour le fun… rien que ça !

Et dimanche encore, après le match, son adversaire du soir et son idole de jeunesse, Breanna Stewart, a encensé la numéro 35 des Wings : "Son tir, ses lancers sont si rapides et si redoutables..." Game recognizes game.

Avec de la confiance, Azzi Fudd a le potentiel pour aller chercher ces record et devenir la shooteuse la plus prolifique de l'histoire de la WNBA.