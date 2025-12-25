Bam Adebayo, la panne offensive qui plombe le Heat

Dans la mauvaise série du Miami Heat, les difficultés offensives de l'intérieur Bam Adebayo crèvent l'écran.

Le Miami Heat traverse une période extrêmement délicate. Performants en début de saison, les Floridiens ont enregistré 8 défaites sur les 10 derniers matches. Et dans cette série, les difficultés offensives de Bam Adebayo font beaucoup parler.

Sur cet exercice 2025-2026, l'intérieur tourne seulement à 18 points de moyenne. À 46,5% aux tirs (le pire pourcentage de sa carrière). Sur les 4 dernières rencontres, l'Américain a confirmé sa mauvaise forme : 11,8 points en moyenne, à 37,5% aux tirs.

Devant les médias, Adebayo a d'ailleurs assumé ses responsabilités.

"Franchement, ça craint. Mais ça fait partie de la NBA, c'est une longue saison. Donc il faut se battre face aux difficultés, trouver un moyen d'avoir un impact pour aider mon équipe à gagner. Plutôt que de me concentrer sur les tirs qui ne rentrent pas.

Il suffit de jouer et les tirs vont finir par rentrer. Je fais de mon mieux pour m'adapter. On joue à un rythme bien plus élevé. On a une attaque plus fluide, où il faut avancer plus rapidement. Donc je m'adapte encore pour trouver des tirs ouverts et enchaîner avec confiance", a commenté Bam Adebayo.

Effectivement, le nouveau style de jeu de Miami, bien plus rapide, n'avantage pas le joueur de 28 ans. On le sent, il a encore besoin de s'adapter aux demandes de son entraîneur Erik Spoelstra. Mais pour le bien du Heat, un réveil de Bam Adebayo semble indispensable.

